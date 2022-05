Riccardo Guarnieri, pesanti critiche da una ex dama: “Manipolatore narcisista”

Marika Geraci ne è convinta sull’ex di Ida Platano: “Ha bisogno di aiuto”

In questi giorni Ida Platano e il suo ex sono stati i protagonisti assoluti del dating show pomeridiano di Canale 5. Ad attaccare Riccardo Guarnieri ci ha pensato l’ex dama Marika Geraci, che durante una diretta su Instagram, precisamente sul profilo Opinionista Social ha espresso il suo parere criticandolo:

“E’ un manipolatore narcisista. Se io fossi psichiatra, per me è un narcisista patologico che ha bisogno di aiuto“.



L’ex dama fa un rimprovero alla storica protagonista del trono over: “Assurdo ricaderci così”

Diego Ceccucci e la fidanzata Marika Geraci, una coppia nata a Uomini e Donne nel corso di una diretta su Instagram hanno detto chiaramente cosa pensano di Riccardo Guarnieri e Ida Platano. L’ex dama per iniziare si è espressa sulla sfuriata recente che ha avuto la parrucchiera, cioè di quando ha mandato a quel paese l’ex: “Mi dissocio dal dialetto siciliano usato in puntata, non è quello palermitano, da donna mi è dispiaciuto, ha ottenuto quello che voleva, racconterà sicuramente la storia con lui”. Poi la 35enne non ha nascosto che le dispiaciuto vedere la storica protagonista del trono over tremare: “Non credo si possa fingere fino a questo punto”. Però l’ex dama oltre a fare un rimprovero alla nota parrucchiera: “Assurdo ricaderci così, un amore malato e a favore di telecamere”, riferendosi allo storico cavaliere ha aggiunto: “Ha un ego molto smisurato, penso che lui ami più se stesso che quanto possa riuscire ad amare una donna”.

Riccardo Guarnieri attaccato da un ex cavaliere: “Di testa sta proprio fuori”

Anche Diego Ceccucci, noto dal pubblico per aver fatto parte del parterre del trono over ha detto la sua sulla storica dama: “A me è dispiaciuto tanto che lei stava in questa condizione, non me lo aspettavo”. Poi l’ex cavaliere riferendosi al fatto che la parrucchiera sarà ospite a Verissimo, ha aggiunto: “Sempre più convinto che prenderà il posto di Gemma nella stagione nuova, ci può stare che lei è ancora legata a lui. La figura di lei la stanno facendo crescere per darle molta popolarità, la stanno rendendo più importante di quello che è, Gemma ormai sta all’angolino, messa da parte da un paio di mesi, non mi stupisco che prenderà tutte le redini di Gemma, ho sentito gente del parterre e mi ha confermato la stessa cosa”.

L’ex cavaliere poi non ha risparmiato critiche all’ex dell’hair stylist: