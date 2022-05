Rinascere, segreto choc dell’attore di Manuel: “Già stato sulla sedia a rotelle”

Parla l’attore che interpreta Manuel Bortuzzo nel film tv in onda questa sera su Rai1

Si è raccontato con un’intervista pubblicata sulle ultime pagine del settimanale DiPiùTV uscito in tutte le edicole martedì scorso, Giancarlo Commare, protagonista del film che Rai1 manderà in onda questa sera, in prima visione tv, ossia Rinascere, che racconta la storia di Manuel Bortuzzo. A tal proposito, il giovane attore ha spiegato che sedersi in carrozzina durante le riprese per interpretare l’ex concorrente del GF Vip non è stata una cosa del tutto nuova.

Una delle mie migliori amiche è sulla sedia a rotelle e fin da quando eravamo piccoli ho imparato ad usare la sua carrozzina

ha dichiarato Commare, continuando: “Mi sedevo sulla sedia a rotelle e mi spostavo per la casa quando passavamo i pomeriggi insieme”.

“Ho ricevuto i complimenti da Manuel”, parla il protagonista del film Rinascere

L’attore ha confessato inoltre che dopo la fine delle riprese lo stesso Manuel Bortuzzo si è complimentato con lui per come lo ha interpretato. “E’ un ragazzo pazzesco” ha dichiarato sull’ex gieffino, rivelando che per gran parte del tempo dei ciak non ha potuto parlare con lui essendo nella casa del Grande Fratello Vip. “Appena ha finito il reality ci siamo finalmente incontrati e ci siamo stretti in un lungo e fortissimo abbraccio” ha raccontato, continuando:

Manuel mi ha detto “Vederti è stato come rivedere me”, eppure io nel film non ho voluto imitarlo. Ho cercato di esaltare le sue sensazioni ed emozioni. Recitare sul set di questa pellicola è stato toccante.

Giancarlo ha rivelato anche di essersi impegnato tantissimo per superare il provino ed è stato felicissimo quando gli è stato assegnato ufficialmente il ruolo.

Giancarlo Commare e l’intervista sul film: “La storia di Manuel ha sconvolto tutti”

L’attore ha detto inoltre che la storia di Manuel Bortuzzo lo ha sconvolto, come ha sconvolto tutti d’altronde, spiegando di essersi documentato bene, prima di iniziare le riprese della pellicola, leggendo il libro scritto da Manuel, dal titolo ‘Rinascere-L’anno in cui ho ricominciato a vivere’. Attraverso la lettura del libro in questione, ha detto Commare (che in un’altra recente intervista si è detto scioccato), ha provato ad immedesimarsi, attraverso le parole di Manuel, in ciò che aveva provato nel vedere la sua vita stravolta dalla sera alla mattina, rivelando infine di essere stato accolto in maniera molto calorosa sul set da Alessio Boni, che interpreta il papà di Bortuzzo.