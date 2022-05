Roger Balduino attaccato da una ex gieffina: “Non si è comportato da signore”

Isola, una ex gieffina dalla parte di Beatriz: “Roger Balduino lo trovo poco elegante”

Mentre su Canale 5 andava in onda una nuova puntata del reality show basato sulla sopravvivenza, tra gli ospiti del format Isola Party condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri sulla piattaforma Mediaset Infinity c’è stata anche la Marchesa d’Aragona. L’ex gieffina ha criticato l’atteggiamento di Roger Balduino, facendo sapere di essere da parte della ex nel naufrago:

“Diciamo che non è che si sia comportato veramente da gran signore. Voglio sperare che sia un discorso veramente televisivo. Si sono lasciati con amore e affetto, da un giorno all’altro ha cancellato questa storia. Lo trovo poco elegante nei confronti della sua donna, perchè non è possibile. Spero che sia una strategia”.

Guendalina Tavassi elogiata dalla Marchesa d’Aragona: “Apprezzo la sua genuinità”

Daniela Del Secco la nota Marchesa d’Aragona ha preso parte a una nuova puntata del programma dedicato a L’Isola dei Famosi, e che vede al timone Ignazio Moser e Valentina Barbieri. L’apprezzata giornalista per iniziare ha detto la sua sui concorrenti del reality show di Canale 5: “Sarò come sempre trasparente, classe e stile di eleganza hanno preso un biglietto di sola andata e sono lontani, dall’altra parte del mondo, non c’è nulla che sia raffinato ed elegante lì. Diciamo che qualche giorno di buona educazione penso che ormai in quel contesto sia veramente troppo tardi intervenire. Però può essere lo stesso interessante analizzare questi stati d’animo”.

L’ex gieffina inoltre ha fatto sapere per quale motivo non accetterebbe la proposta di partecipare al programma condotto da Ilary Blasi: “Non la farò mai perchè non è nelle mie corde, non amo stare sotto il sole, è un reality che mi piace guardare ma non parteciperei”. Sempre durante la chiacchierata, la popolare 69enne ha fatto sapere che le piace Guendalina Tavassi: “E’ una ragazza semplice, apprezzo la sua genuinità che mi fa sorridere, è verace, una cosa molto surreale”.

Estefania Bernal e il modello brasiliano demoliti dalla giornalista: “Tutto ciò che è fake non mi interessa”

Sempre l’ex gieffina ha detto la sua sulla storia d’amore nata in Honduras tra Estefania Bernal e il modello brasiliano che ieri sera è stato messo alle strette: “Questa coppia non è nelle mie corde. Non la promuovo assolutamente, tutto ciò che è fake non mi interessa, non sento il cuore, preferisco Carmen, Guendalina, le persone che sento vere, anche la coppia Clemente e Laura mi piace”. La nota 69enne inoltre ha dichiarato di non avere simpatia nemmeno per Licia Nunez: “Si è fatta eleggere leader, l’ho trovata veramente di pessimo gusto, andare a chiedere di essere votata, perchè era una cosa che poteva farle piacere per la sua autostima, ragazzi basta, non giochiamo con le parole”.