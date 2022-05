Samuel Peron distrutto per la morte della madre: “Ce la sto mettendo tutta”

Oggi è un altro giorno, il ballerino rompe il silenzio dopo la morte della madre: “Cuore straziato”

È stata Serena Bortone durante una puntata del suo talk su Rai1 la prima a dare l’annuncio della morte della mamma di Samuel Peron, la signora Gianna Costenaro. Pochi giorni dopo è ritornato tra gli ospiti fissi del programma e in quell’occasione c’era stato un bellissimo e caloroso abbraccio con la padrona di casa. Adesso, il ballerino ha rotto il silenzio con una lunga intervista concessa a DiPiùTv rivelando come sta e cosa gli manca di più dell’amata mamma:

“Ho il cuore straziato, mia mamma non c’è pià. Quello che provo è qualcosa di terribile, mi manca tutto di lei. Ce la sto mettendo tutta per andare avanti”.

Samuel Peron ricorda la mamma scomparsa: “Era affabile, positiva e piena di grinta”

La madre del ballerino di Ballando con le stelle e tra gli ospiti fissi di Oggi è un altro giorno, Gianna Costenaro, se ne è andata il 13 maggio dopo aver lottato con una malattia che in poche settimane la portata via. Il ballerino, durante l’intervista, oltre a confessare di essere ovviamente distrutto per la grave perdita ha anche voluto ricordare la mamma descrivendola come una donna molto amata.

“Era affabile, una donna sempre positiva, aveva tanta grinta. E’ grazie a lei se sono stato capace di trovare la mia strada. Adesso voglio ricordarla senza tristezza”

ha rivelato Samuel commosso e con la voce rotta per l’emozione.

Il professionista di Ballando con le stelle rivela: “È grazie a lei se sono un ballerino”

Dopo essere ritornato da Serena Bortone nei giorni scorsi, Samuel Peron, distrutto dal dolore, ha concluso l’intervista rivelando che se è diventato un ballerino il merito è della madre: “Da piccolo ero timidissimo, e fu lei a pensare che il ballo potesse aiutarmi a uscire dal mio guscio, a socializzare. Mi ha iscritto ad un corso di danza, sperando che potesse aiutarmi a sciogliermi. Poi mi ha spinto a seguire questa passione. E ora voglio continuare a renderla ancora orgogliosa.” Ed infatti per seguire la sua passione il ballerino ha iniziato a partecipare a veri programmi televisivi come Sabato al Circo di Gerry Scotti, Bravo Bravissimo di Mike Bongiorno e lo show del sabato sera di Rai1 di Milly Carlucci.