Samuel Peron e la morte della mamma: il ritorno a Oggi è un altro giorno

Oggi è un altro giorno, Samuel Peron ritorna nel programma: il lungo abbraccio con la conduttrice

Nella puntata di oggi del suo talk Serena Bortone ha accolto con un caloroso e lungo abbraccio Samuel Peron, ballerino che nei giorni scorsi è stato colpito del terribile lutto della morte della mamma, la signora Giovanna Costenaro. Il ballerino dello show di Milly Carlucci è uno dei cosiddetti ‘affetti stabili’ del programma insieme agli altri e dunque quando è stato assente a causa del tragico evento la conduttrice ne ha spiegato il motivo dando per prima la triste notizia in tv.

“Ti voglio ringraziare per il messaggio che mi hai inviato in questa settimana molto complicata e voglio ringraziare anche tutte le persone che mi sono state vicine.”

ha ammesso il ballerino.

Serena Bortone accoglie il ballerino dopo la morte della madre: “Qui sei in famiglia”

Nei giorni scorsi era stata proprio la conduttrice di Oggi è un altro giorno a dare per prima la notizia del tragico lutto di Samuel Peron e lo ha fatto sul finire di trasmissione con la voce rotta dall’emozione. Adesso il ballerino è ritornato nel talk di Rai1 ed ha voluto ringraziare non solo la padrona di casa del talk per le parole spese nei suoi confronti e il sostegno e la vicinanza dimostrata. La conduttrice, quindi, prima lo ha rassicurato:

“Qui sei ritornato in famiglia”

e poi ha cercato di distrarlo cambiando tono e pagina e concentrandosi sull’ESC 2022, evento musicale che si è concluso con la vittoria dell’Ucraina.

Samuel Peron e la morte della mamma Giovanna: la vicinanza di Serena Bortone e Vira Carbone

Nei giorni peggiori dovuti alla perdita dell’amata madre il professionista di Ballando con le stelle ha ricevuto il sostegno non solo della conduttrice di Oggi è un altro giorno ma anche da Vira Carbone, il ballerino infatti è anche un presenza fissa nella trasmissione in onda nel weekend Buongiorno Benessere. Per quanto riguarda, infine, le cause della morte della signora Giovanna Costernaro non sono state rivelate nel dettaglio, si parla infatti di generici problemi di salute che si sono repentinamente aggravati fino al tragico epilogo.