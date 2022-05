Samuel Peron straziato dal dolore: “Mamma non vorrebbe vedermi piangere”

“Ha sempre creduto in me”, il ballerino di Ballando con le stelle ricorda la mamma scomparsa da poco

Ha rilasciato un’intervista sulle pagine dell’ultimo numero di DiPiùTV Samuel Peron, volto fisso di Oggi è un altro giorno dove ha il ruolo di ‘affetto stabile’, ma già popolarissimo per il pubblico di Rai1 perchè da sempre nel cast di Ballando con le stelle. Nell’intervista in questione il ballerino ha ricordato la mamma Gianna, scomparsa da poco a causa di una brutta malattia.

Ho il cuore straziato. Mia mamma ha sempre creduto in me, ora non vorrebbe vedermi piangere

ha dichiarato, rivelando: “A lei devo tutto, è stata proprio lei a spingermi a diventare ballerino facendomi ‘guarire’ dalla timidezza”.

Samuel Peron e la madre morta pochi giorni fa: “Era una donna positiva, affabile e grintosa”

Sulle pagine della rivista citata nel paragrafo precedente il ballerino di Ballando con le stelle ha definito la mamma “positiva, affabile e piena di grinta”, svelando che lo ha sempre esortato a cercare la sua strada. Quando aveva un problema, lei non gli permetteva di piangersi addosso e lo spronava a reagire, ha raccontato. L’annuncio della scomparsa della signora Gianna lo ha fatto Serena Bortone in diretta a Oggi è un altro giorno, dove ha poi ritrovato Samuel in una delle puntate successive.

Samuel Peron e il ricordo dei suoi primi programmi televisivi: “Ho seguito la mia passione grazie a mia mamma”

Prima della fine dell’intervista, il ballerino ha rivelato che è sempre merito della mamma se già da piccolo ha partecipato a vari programmi televisivi, come ‘Sabato al circo’ condotto da Gerry Scotti e ‘Bravo bravissimo’ di Mike Bongiorno. Solo da grande, invece, è arrivato a Ballando con le stelle, dove lo ritroveremo in autunno in occasione della diciassettesima edizione. Tornando alla mamma, nell’intervista rilasciata pe il settimanale citato nel primo paragrafo ha confessato: “Mi manca tanto. Non avrei potuto desiderare una madre migliore”. La signora Gianna, apprendiamo dalla rivista, viveva in Veneto e, come suo marito, era una rappresentante di commercio. Si è spenta a causa di una malattia che se l’è portata via in poco tempo.