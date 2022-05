Scontro tra Alessandro Vicinanza e Armando Incarnato: caos a Uomini e Donne

Il cavaliere napoletano furioso con l’ex flirt di Ida Platano: “E’ grave quello che è successo”

Oggi nel dating show condotto da Maria De Filippi c’è stata una lite accesa tra due cavalieri. Armando Incarnato non appena Alessandro Vicinanza ha provocato Ida Platano l’ha attaccato:

“Pensa alle ragazze che ti fanno compagnia la sera invece di fare l’angioletto, quello che è successo è grave ti faccio fare una figura davanti a tutti, non mi fare scrivere da persone che conosco, la persona che mi ha contattato ha detto che è un amico tuo”.

Tina Cipollari attacca nuovamente la storica dama: “Sei bugiarda con te stessa”

Tina Cipollari nella nuova puntata di Uomini e Donne non ha perso tempo per provocare nuovamente Ida Platano, dicendole: “Da quando è tornato Riccardo ha occhi per lui, come vanno le vostre telefonate, sono solo voci?”. A dire la sua ci ha pensato Alessandro Vicinanza, visto che si è rivolto alla dama: “Per fortuna che abbiamo chiuso, mi sarei chiuso le mani nella portiera dell’auto. Un punto con lui non l’hai messo, bisogna iniziare con il nuovo, non ci sarebbe nulla di male se oggi usciresti con lui”. L’opinionista ha zittito Armando Incarnato quando si è intromesso: “Nel caso dovesse andare male mettiti tu con lei”. L’ex moglie di Kikò Nalli ha rincarato la dose sulla dama: “Da certi atteggiamenti tuoi e da come ti comporti pensiamo che non hai messo un punto, anzi hai lasciato una porta aperta”. L’hair stylist ha risposto al suo ultimo flirt: “Per fortuna mi sono scansato un fosso, è come dire così. Io l’ho messo un punto, aveva deciso di interrompere, la nostra storia era finita, ho detto che non sento più quello che sentivo prima, non mi è indifferente”. L’opinionista ha criticato la 39enne: “Sei bugiarda con te stessa, avevi perso il sorriso, da quando è entrato lui sei un’altra persona raggiante, sorridente, non riesco a capire se sei una bugiarda seriale”.

U&D, l’opinionista si lamenta dello storico protagonista del trono over: “Sa della vita di tutti”

La dama ha spiegato perchè ha deciso di non andare avanti con il suo ultimo flirt: “Mi è venuto il volta stomaco dopo”, che ha prontamente replicato: “Se non l’hai mai avuta una storia con me non lo dovevi avere”. Ad attaccare il cavaliere ci ha pensato Armando Incarnato, che di recente è stato demolito: “Che la finisse di far credere che cerca l’amore, ti faccio nome e cognome, se non avesse sbagliato con me mi stavo zitto, fingi amore e poi ti vai a divertire fuori, ognuno nella vita può fare quello che vuole non deve dare conto a me”, scatenando l’ira dell’opinionista: “Sa della vita di tutti, che sei venuto a fare qua dentro”. A difendere l’ex flirt di Ida è stata Melissa, decidendo però di chiudere la loro conoscenza: “Anche io faccio quello stile di vita, non vedo perchè uno non deve venire qua. Questo trasporto non c’è, non mi va di prenderlo in giro”.