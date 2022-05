Sei sorelle, arriva la soap di Rai1: stop repliche Il paradiso delle signore

Anticipazioni Sei Sorelle, tutto sulla nuova soap spagnola di Rai1: trama e data d’inizio

Dopo lo stop de Il paradiso delle signore su Rai1 è in arrivo una nuova soap originaria dalla Spagna. Il titolo originale è Seis Hermanas che è stato appunto tradotto letteralmente. La trama della soap ruota attorno alle donne della famiglia Silva nella Madrid dal 1913 al 1917. Le giovani saranno stravolte dalla morte improvvisa del padre (Don Fernando) e le sei sorelle: Adela, Blanca, Diana, Francisca, Celia ed Elisa dovranno rimboccarsi le maniche e mandare avanti l’azienda di famiglia. Lo faranno però in una società fortemente maschilista e retrograda che non vede di buon occhio le donne. Dalle anticipazioni sulle puntate si scopre che non mancheranno intrighi, colpi di scena e sorprese ma anche una complicata storia d’amore tra Blanca e Rodolfo. Sei Sorelle andrà in onda a partire da lunedì 30 maggio.

Arriva una nuova soap spagnola nel pomeriggio di Rai1: cast, curiosità e collocazione

Dagli spoiler sulla trama di Sei Sorelle si scopre che sin dall’inizio l’attenzione e la suspense saranno altissime, non è ancora uscito il trailer in italiano ma dando un’occhiata a quello originale si apprende che non mancheranno i colpi di scena. Per quanto riguarda il cast, invece, ad impersonare le giovani donne protagoniste troviamo le attrice Celia Freijeiro, María Castro, Mariona Tena, Marta Larralde, Candela Serrat, Carla Díaz. Al loro fianco si saranno anche i co-protagonisti della famiglia Loygorri la matriarca Dolores ed i due figli Rodolfo e Cristobal. Quest’ultimo tra l’altro, sveliamo una curiosità, è già noto al pubblico italiano perché è interpretato da Alex Gadea il Tristan Castro de Il Segreto.

Sei Sorelle, soap spagnola in onda su Rai1 dal 30 maggio: otterrà gli stessi ascolti de Il paradiso delle signore?

A partire da lunedì 30 maggio i telespettatori di Rai1 saluteranno le repliche della soap record di ascolti (le ultime puntate hanno superato il 20% di share) ambientata negli anni ’60 e vedranno l‘arrivo di una nuova soap ambientata in epoca ancora più lontana, gli inizi del ‘900. La nuova soap riuscirà anche se non ad eguagliare la precedente almeno a raggiungere dei buoni risultati in termini di ascolti?