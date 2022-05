Semifinale Amici 21, novità: Maria De Filippi annuncia tutti i cambiamenti

Maria De Filippi spiega il regolamento della prossima puntata

Ci siamo, mancano pochi giorni alla Semifinale di Amici 21, penultimo appuntamento dell’edizione più lunga del talent di Canale 5. I ragazzi sono più emozionati che mai, ma anche stanchi perchè non vedono le proprie famiglie da settembre. Durante la puntata del daytime di oggi Maria De Filippi si è collegata in casetta per spiegare agli allievi il meccanismo della puntata di sabato 7 maggio.

“La Semifinale è tutta al positivo”

ha annunciato la conduttrice. Questo significa che per ognuna delle tre manche non ci sarà un eliminato, così come accaduto fino ad ora, bensì un finalista! A questo punto, decretati i primi tre finalisti, rimarranno quattro allievi in gara che si sfideranno fino ad ottenere gli ultimi due finalisti. In totale, infatti, Maria ha detto che la Finale sarà a cinque.

Come si svolgeranno le manche della Semifinale di Amici 21: parla la conduttrice

In questo momento gli allievi rimasti in gara al Serale di Amici 21 sono piuttosto sbilanciati per quanto riguarda le categorie. Ci sono infatti quattro cantanti e tre ballerini. Nonostante questo la gara si svolgerà nella maniera più libera possibile, dunque non c’è un numero di finalisti previsti per il canto o per il ballo. Le manche della Semifinale di Amici 21 però non saranno miste, come accaduto fino alla scorsa puntata, bensì per categoria. In particolare Maria De Filippi ha spiegato che la prima manche sarò interamente di canto, la seconda di ballo e la terza nuovamente di canto. Dunque alla fine delle tre manche si avranno due cantanti e un ballerino come finalisti.

Maria De Filippi e il momento nostalgia: gli allievi pronti a tornare a casa

Oltre a spiegare il meccanismo della Semifinale di Amici 21 la conduttrice ha anche chiacchierato un po’ con gli allievi rimasti nella scuola. Per alcuni di loro, come ad esempio Luigi, Serena, Albe e Alex questo è l’ottavo mese chiusi nella casetta! Per altri, come ad esempio Michele, si tratta invece di poco più di due mesi.

“Manca poco, tra un po’ è finito tutto”

ha detto Maria De Filippi dopo aver commentato l’eliminazione di Nunzio dell’ultima puntata. I ragazzi si sono mostrati un po’ malinconici all’idea di lasciare la scuola ma Maria ha provato a far vedere loro il lato positivo. Ad esempio potranno di nuovo passeggiare per strada, entrare in un bar e tornare nelle proprie case dalle famiglie.