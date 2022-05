Serena Bortone non stringe la mano all’ospite: gaffe a Oggi è un altro giorno

Serena Bortone non aveva stretto la mano a Raoul Bova: poi ha rimediato e ha spiegato il perchè

E’ iniziata con una gag involontaria la puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda su Rai1, come sempre a partire dalle 14.00, questo pomeriggio, mercoledì 4 maggio 2022. Protagonisti della gag in questione sono stati la padrona di casa e il primo ospite, ossia Raoul Bova, il quale, una volta arrivato in studio, stava per stringere la mano della conduttrice, che si è invece limitata a sedersi. Visibilmente confuso, l’attore l’ha guardata per qualche istante, prima di dirle: “Ti posso dare la mano?”. Dunque Serena si è alzata di scatto rispondendogli: “Certo…”.

Ecco perchè la conduttrice non ha stretto la mano all’attore a Oggi è un altro giorno

Una piccola gaffe che Serena Bortone ha spiegato un attimo dopo, chiarendo il motivo per il quale si era seduta senza stringere la mano al suo ospite.

Sono un po’ intimidita nel dare le mani perchè dopo la pandemia ho sempre paura che gli altri possano avere problemi a stringere le mani

ha dichiarato, stringendo nel frattempo entrambe le mani dell’ospite. “Invece è importante dare la mano” ha replicato Bova. Chiuso il siparietto non previsto, i due si sono accomodati ed è iniziata l’intervista. “Grazie per aver scelto ‘Image’, la ascolti spesso questa canzone?”, ha poi chiesto la conduttrice a Raoul, in riferimento al brano che ha appunto scelto come sottofondo per il suo ingresso in studio. Alla sua domanda l’attore che in Don Matteo interpreta Don Massimo ha risposto: “Si, la ascolto spesso ed è sempre un’emozione”.

“Dobbiamo lottare per la pace”, l’appello dell’attore intervistato da Serena Bortone

“E’ un inno di pace e dobbiamo lottare tutti per avere la pace. Nel mondo non dovrebbero esistere le armi” ha aggiunto subito dopo Raoul Bova, iniziando una lunga e toccante intervista nel corso della quale ha ripercorso la sua carriera ma anche la sua vita privata, parlando della sua infanzia e dei suoi genitori. Sulla sua carriera l’attenzione si è concentrata ovviamente sul ruolo che interpreta in Don Matteo, a proposito del quale ha lanciato uno spoiler rivelando che Don Massimo riceverà una lettera proprio dal personaggio interpretato da Terence Hill, sparito misteriosamente alla fine della puntata trasmessa due settimane fa, lasciando tutti i telespettatori con un grande dubbio: cosa gli è successo? Un colpo di scena, però, molto probabilmente arriverà prima della fine della serie.