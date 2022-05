Serena Bortone in imbarazzo: Mariotto porta i fiori a tutte, ma dimentica…

Oggi è un altro giorno, Guillermo Mariotto porta i fiori a tutti ma dimentica Romina Carrisi e Fioretta Mari

Nella puntata di oggi del suo talk, giovedì 18 maggio, Serena Bortone è stata imbarazzata da Guillermo Mariotto che, seppur con le migliori intenzioni, ha creato il gelo in studio. Nel dettaglio oggi è stata ospite tra gli altri anche Gigliola Cinquetti per parlare della sua recente esibizione all’ESC 2022 e per parlarne sono intervenuti in studio anche il giurato di Ballando con le stelle con il coreografo Luca Tommassini e la scrittrice Mimma Golino Gaspari. Ebbene Mariotto nell’entrare in studio ha portato un mazzo di fiori per la cantante e due rose rispettivamente per la padrona di casa e per la scrittrice dimenticandosi però altre due ospiti, Romina Carrisi e l’attrice Fioretta Mari.

Serena Bortone in imbarazzo dopo il gesto di Guillermo Mariotto: “Cedo i miei fiori”

La gaffe involontaria di Guillermo Mariotto ad Oggi è un altro giorno ha imbarazzato la padrona di casa e creato un po’ di parapiglia in studio. Il giurato si è difeso dicendo all’attrice che non pensava ci fosse mentre alla fine la conduttrice per sistemare la situazione ha dato i suoi fiori a Fioretta Mari: “Io cedo la mia rosa a lei” Tuttavia alla fine l’unica a non ricevere l’omaggio floreale, in mezzo a tutta la confusione, è stata la figlia di Al Bano che, come si nota dalla foto, è rimasta con le braccia protese verso Mariotto invano. Al di là del teatrino che ha sicuramente divertito il pubblico a casa a rincarare la confusione ci ha pensato il coreografo che, con una battuta sarcastica, ha reclamato i fiori anche per gli uomini.

Guillermo Mariotto punto da un ospite di Oggi è un altro giorno: “Ha fatto la battuta”

Infine il siparietto tra tutti gli ospiti del talk di Serena Bortone (dove ieri Iva Zanicchi ha creato il caos) si è concluso con un ironico e divertente scambio di battute tra il giurato di Ballando e Luca Tommassini. Fioretta Mari ha ringraziato la conduttrice per la rosa dicendole: “Sei una gran signora” pronta è stata la stoccata tra le risate del coreografo: “Chi Guillermo?” “Ha fatto la battuta!” è stata la risposta divertita dello stesso.