Serena Bortone scioccata da un ospite di Oggi è un altro giorno: “Da arresto”

Oggi è un altro giorno, la conduttrice scioccata dal racconto su Loredana Bertè: “Non c’è niente da ridere!”

Esattamente 27 anni fa come oggi se ne andava Mia Martini. La grande artista prematuramente scomparsa è stata ricordata nella puntata di oggi del talk di Rai1 e Mario Lavezzi ha raccontato un aneddoto su Loredana Berté che ha scioccato Serena Bortone. Nel dettaglio il cantautore ha raccontato che la giovane cantante ed il produttore del suo album, decenni fa, hanno avuto delle divergenze sul singolo da lanciare, l’uno puntava su E luna bussò mentre l’altra su una altro brano. Il cantante prosegue:

“Loredana ed io siamo andati a parlare con Cerruti che poi l’ha buttata sul divano e sculacciandola…”

“Come sculacciandola? Ma non si fa, non c’è niente da ridere, per una cosa così finivate in galera per sexual harassment”

lo ha zittito scioccata la conduttrice.

Serena Bortone difende la memoria di Mia Martini: “Non fate mai una cosa del genere”

L’aneddoto poco felice di Mario Lavezzi raccontato ad Oggi è un altro giorno non è stato l’unico. A raccontare aspetti più inediti e privati sulle due sorelle è stato anche l’amico Claudio Belfiore che ha voluto ricordare come Mia Martini per anni sia stata vittima di infamanti maldicenze nate a causa di alcune tristi coincidenze:

“Dopo le serate che faceva, che erano diventate sempre più poche, si ritirava a casa. Lei si è ritirata per questo, non voleva più cantare e lei viveva per cantare.”

A questo punto la conduttrice ha voluto difendere la memoria dell’artista:

“Posso dire solo una cosa, non fate mai una cosa del genere in nessuno ambiente.”

Mia Martini ricordata ad Oggi è un altro giorno nell’anniversario della sua morte

Mia Martini è stata sicuramente una delle voci più profonde e potenti della musica italiana anche se la sua vita privata e professionale è stata tutt’altro che facile ed in discesa. Nel salotto di Serena Bortone (ieri in tilt con un collegamento) si è affrontato anche il rapporto conflittuale con il padre e la madre nonché di alcuni suoi fidanzati violenti. Dario Baldan Bembo, invece, ha ricordato di aver rivisto dopo molti anni la cantante poco prima che morisse in una discoteca di Milano e che insieme hanno improvvisato un piccolo ma bellissimo concerto. Concerto che ha posteriori ha interpretato come l’addio dell’artista.