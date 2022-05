Serena Bortone in tilt, partito male un collegamento: “Andiamo bene”

Oggi è un altro giorno, parte male un collegamento: conduttrice spazientita

Serena Bortone ha aperto la puntata di oggi, mercoledì 11 maggio, del suo programma commentando la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest andata in onda ieri sera e che ha totalizzato degli ascolti eccellenti. Peccato però che il collegamento con il diretto di Rai1 Stefano Coletta per congratularsi dell’ottimo risultato sia stato contraddistinto da problemi tecnici. La conduttrice, infatti, che aveva elogiato lo show rivelando: “Grande prova dell’Italia e del sistema Rai di efficienza e creatività” subito dopo è dovuta tornare sui suoi passi perché appunto i microfoni durante il collegamento non funzionavano.

“L’audio è pessimo partiamo bene, io non sento bene”

ha dichiarato la conduttrice che poi all’inviato Domenico Marozzi tra le risate ha aggiunto: “Adesso c’è l’audio? Presumo di si e voglio ben sperare. Ho appena finito di dire che funzionava tutto!”

Serena Bortone in tilt tra caos e gaffe nel suo programma: “Smettetela!”

La conduttrice di Oggi è un altro giorno ha commentato la semifinale dello show musicale con tre ospiti di eccezione, il coreografo Luca Tommassini, il giudice di Ballando con le stelle Guillermo Mariotto e la scrittrice Mimma Golino Gaspari. Ebbene i tre hanno creato nel programma non poco caos. Innanzitutto il coreografo ha rivelato di conoscere la cantante albanese, che non ha superato la semifinale, ma al momento di raccontare un aneddoto su una telefonata ha dimenticato il suo nome (Ronela Hajati) scatenando l’ilarità in studio con questa gaffe. Invece, Guillermo Mariotto ha stroncato il look delle cantanti islandesi, tanto che la conduttrice, come si vede nella foto in basso è stata costretta ad alzarsi per bloccarlo. Mariotto nel dettaglio ha lanciato una battuta:

“Sembra che le hanno congelate negli anni ’70 e scongelate oggi”

A difenderle ci ha pensato Golino Gaspari che definito l’esibizione delle Systur ‘carina e fresca’. Tanto che alla fine la conduttrice ha concluso il tutto urlando: “Smettetela”.



La conduttrice di Oggi è un altro giorno plaude al successo dell’ESC 2022: ascolti superiori al 27% di share

Al di là di caos, gaffe e problemi tecnici con il collegamento, Serena Bortone nel suo programma ha voluto elogiare il successo dell’evento musicale che ha riscosso un successo ben superiore alle aspettative, con ascolti superiori al 27% di share.