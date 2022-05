Serena Carella, frecciata alla Celentano: “In America mi hanno apprezzato”

L’ex allieva di Amici ricorda le critiche di Alessandra Celentano: “Non me la sono presa”

Il percorso di Serena Carella ad Amici 21 è stato certamente uno dei più belli. La ballerina di modern, allieva di Raimondo Todaro, è entrata a settembre ed ha superato infiniti ostacoli fino ad arrivare alla finale. L’ostacolo più grande porta il nome di Alessandra Celentano che ha sempre criticato Serena non solo per il suo modo di ballare ma anche per il fisico a suo dire troppo in carne. Nessuno, oltre la Celentano, ha trovato questi difetti in Serena che, anzi, è stata apprezzata da tutti. Durante la finale, inoltre, le è stata assegnata una borsa di studio per New York da una delle scuola di danza più famose del mondo.

“Almeno in America mi hanno apprezzato. Ognuno ha i suoi gusti, non me la sono mai presa più di tanto”

dice Serena su Whoopse.

La storia d’amore tra Serena Carella e il fidanzato continua: “Ho bisogno di persone come lui”

La coppia più duratura di Amici 21 tra poco si troverà a dover affrontare la sfida più difficile. Infatti Serena e Albe dovranno imparare a gestire la lontananza. Recentemente il cantante aveva ammesso di non aver preso bene la notizia anche se ha sempre detto di essere felice per lei. Certo è che Albe dovrà andare ogni tanto in America se vuole vedere la ballerina. Serena chiarisce di non voler allontanarsi da Albe perché i due hanno creato un legame speciale. Albe, in particolare, è riuscito a regalare alla ballerina momenti di spensieratezza al rientro in casetta dopo giornate dure.

“Spero di stare con lui anche quando vado a New York, di sentirci e vederci perché ho bisogno di una persona come Albe al mio fianco”

dice Serena.

Serena Carella parla del suo insegnante: “E’ felice che vado a New York”

Infine Serena durante l’intervista ha parlato del suo maestro Raimondo Todaro. La ballerina, in merito alla borsa di studio ricevuta per New York, ha detto che Raimondo non se l’aspettava, esattamente come lei. La ballerina ha ricordato il banco datole a settembre da Raimondo. Quest’ultimo ha sempre detto di aver visto qualcosa in lei ma mai, forse, si sarebbe aspettato un traguardo simile.

“Mi ha ringraziato e io ho ringraziato lui per l’opportunità che mi ha dato. E’ felice per me che vado a New York”

conclude Serena.