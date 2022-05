Serena pronta per andare a New York: Albe a Verissimo non la prende bene

Albe e Serena come faranno per New York?

Tutti i finalisti di Amici 21 oggi sono stati ospiti a Verissimo divisi in tre gruppi. Prima si sono raccontati Alex, Sissi e Michele. Poi la coppia Serena e Albe. Infine il vincitore Luigi Strangis con un ritorno di Alex alla fine dell’intervista. Per quanto riguarda la coppia di innamorati i due sono apparsi complici e uniti come quando erano dentro il talent. Tuttavia tra poco la ballerina partirà per New York e ci resterà almeno un anno. Durante la finale, infatti, ha ricevuto una borsa di studio per una delle scuole di danza più importanti e prestigiose al mondo. Incalzato dalla conduttrice finalmente oggi Albe ha detto la verità su come l’ha presa. Il cantante ha ammesso che all’inizio, quando l’ha saputo, è rimasto spiazzato. “Dovrai prendere tanti aerei per andare a trovarla” ha detto Silvia Toffanin.

Serena e le parole inaspettate per la maestra del talent: “Mi ha aiutata”

La conduttrice di Verissimo ha fatto rivivere a Serena il suo percorso all’interno di Amici. Entrata il primo giorno dell’anno accademico la ballerina di modern, allieva di Raimondo Todaro, ha dovuto fare i conti con le continue critiche di Alessandra Celentano. Critiche non soltanto sulla danza ma anche sul fisico! Tanti i momenti di sconforto di Serena, recentemente sparita dai social, ma nonostante tutto la ballerina ha ringraziato oggi su Canale 5 la maestra. In particolare Serena ha detto:

“Ha saputo sbloccarmi. Più mi dicono così e più cerco di fare meglio. Quindi mi ha aiutata”.

Albe frena sul matrimonio con la ballerina: “Stavo scherzando”

Anche Albe a Verissimo ha rivissuto il suo percorso ad Amici, tra alti e bassi, critiche di Rudy Zerbi e momenti di sconforto. Certamente la presenza di Serena per lui è stata fondamentale in quanto la ballerina è stata l’unica in grado di capirlo subito. Nelle ultime settimane di scuola Albe davanti ai compagni e a Maria De Filippi aveva detto di voler sposare la ballerina. Oggi dunque la Toffanin è tornata sull’argomento per capirci di più.

“Io stavo scherzando sul matrimonio e si è scatenato un putiferio. Siamo giovani”

ha chiarito il cantante.