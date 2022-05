Serena non se l’aspettava: l’incredibile sorpresa organizzata ad Amici

La nonna di Serena sbarca nel talent: la sorpresa per la ballerina

Questa è l’ultima settimana in cui va in onda il daytime di Amici 21. Domenica, 15 maggio, ci sarà infatti la Finale in diretta e terminerà quest’edizione del talent più longevo della televisione. Quest’anno Amici è iniziato prima del solito, ovvero a settembre, e per il Covid i ragazzi sono rimasti chiusi in casetta da settembre. Dunque gli allievi, soprattutto quelli che sono entrati all’inizio del percorso, non vedono le proprie famiglie da 8 mesi! Ecco dunque che in quest’ultima settimana la produzione sta organizzando delle sorprese per i ragazzi. Oggi in particolare la destinataria è stata Serena Carella che ha potuto incontrare la sua adorata nonna. Mentre stava facendo lezione Serena è stata fatta uscire dalla sala con una scusa. Lungo il corridoio ha trovato tanti oggetti della nonna, dalla scatola del cucito alla mantellina alla merenda che facevano insieme, fino ad entrare in un’altra sala dove ha trovato proprio lei!

L’allieva di Amici si commuove: “Quanto mi mancano le tue mani”

Grande commozione per nonna e nipote durante l’incontro inaspettato. Benché le due fossero divise da un vetro, per le norme anti Covid, sono state ugualmente felici. “Ti sei pure truccata?” ha detto Serena, stupita e divertita, nel vedere la nonna tutta sistemata per le telecamere. La ballerina è rimasta molto colpita dal gesto della nonna di venire dalla Puglia a Roma solo per lei. Le due hanno chiacchierato a lungo e la ballerina non ha potuto trattenere le lacrime nell’ammettere quanto le manca la nonna!

“Quanto mi mancano le tue mani”

ha aggiunto Serena scherzando sulle mani grandi della nonna.

La nonna di Serena promuove il fidanzato: “Mi piace, è stato bravissimo”

Durante l’incontro con Serena la nonna ha speso anche delle parole per il fidanzato Albe, che ha ricevuto uno scherzo incredibile nella scuola.

“Mi piace Alberto, è stato bravissimo”

ha detto la nonna della ballerina di Amici sinceramente divertita. Poi la signora ha raccontato che Albe piace anche a suo marito, il nonno di Serena. Anzi, quando il nonno a casa accende la televisione e trova Albe che canta “inizia a ballare sulla sedia”. Prima di andare via, infine, la nonna ha incoraggiato la nipote per la Finale. Le ha detto inoltre di essere sempre umile e rispettosa e di concentrarsi sul suo percorso.