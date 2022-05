Sissi sorpresa da un pacco gigante arrivato ad Amici: chi si nasconde dentro?

L’allieva di Amici sconvolta da un regalo: dalla scatola è uscita la mamma

Ultima puntata del daytime di Amici 21 e ultime sorprese per i finalisti. Questa settimana, infatti, è stata dedicata proprio a regali ed eventi inaspettati per i sei allievi arrivati in Finale. Oggi in particolare è toccato a Luigi e Sissi. Per quanto riguarda quest’ultima l’allieva è stata convocata a scuola con l’apparente motivazione di dover fare delle prove. Una volta arrivata in sala relax, però, Sissi ha trovato una busta con un indovinello e da lì ha avuto inizio una difficilissima caccia al tesoro. Tra indovinelli, indizi, filastrocche, rompicapi e corse da una sala all’altra della scuola la cantante è arrivata nella sala danza più grande. Qui ad attenderla c’era un pacco gigante ad altezza umana! “C’è Dario?” ha chiesto Sissi speranzosa. Ad un certo punto, invece, il pacco si è aperto ed è uscita la mamma dell’allieva. Quest’ultima è rimasta senza parole!

Sissi riflette sul percorso nel talent: “Ho scoperto tante cose di me”

Dopo aver ricevuto un toccante appello dal suo fidanzato Dario, Sissi si è potuta godere anche la sorpresa della mamma che non vedeva da tantissimi mesi. Le due, commosse e felici, hanno chiacchierato divise da un vetro plexiglass come da disposizioni contro il Covid. La mamma dell’allieva di Amici ha detto che la trova diversa, maturata, ed è sicura che l’esperienza le abbia fatto bene non solo a livello artistico ma anche personale. D’accordo con le parole della madre Sissi sul percorso fatto nella scuola di Canale 5 ha detto:

“Mi è servito tanto. Ho scoperto tante cose di me, anche da come reagisco”.

I cantanti di Amici ricevono un annuncio inaspettato

Oltre alle sorprese fatte a Luigi e a Sissi tutti i cantanti sono stati convocati sulle gradinate della casetta. Qui è apparsa in collegamento una delle responsabili di RTL e ha comunicato loro un’importante novità. Una delle radio del network, Radio Zeta, sta passando in rotazione i pezzi inediti dei cantanti e ha chiesto agli ascoltatori di votare il loro brano preferito. Il vincitore avrà la possibilità di esibirsi il 9 giugno a Roma durante una manifestazione musicale insieme a tantissimi altri artisti famosi.