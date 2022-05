Soleil Sorge si è ricreduta su Maria Laura De Vitis: “Mi ha sorpreso a La Pupa”

La ex di Paolo Brosio si è aggiudicata la vittoria: cosa pensa l’ex gieffina della pupa

Ad aggiudicarsi la vittoria del programma condotto su Italia Uno da Barbara d’Urso ieri sera è stata la coppia composta da Edoardo Baietti e Maria Laura De Vitis. Quest’ultima inizialmente ha ricevuto diverse crtiche da parte di Soleil Sorge, che durante una chiacchierata nel format dedicato alla trasmissione e trasmesso sulla piattaforma Mediaset Infinity ha fatto sapere di essersi ricreduta sulla pupa, dato che ha dichiarato: “Mi ha sorpreso nel percorso che ha fatto. L’ho riscoperta con tante caratteristiche e modi anche di fare dove mi è piaciuta molto”.

L’opinionista sulle critiche che riceve dagli haters: “Me le faccio scivolare addosso”

Soleil Sorge prima di prendere parte alla finalissima de La Pupa e il Secchione Show, è stata ospite del format condotto da Andrea Dianetti e Dayane Mello. Alla domanda su chi secondo lei avrebbe trionfato ha risposto: “Tutte le coppie che sono rimaste hanno fatto un bellissimo lavoro e percorso, sono svariate quelle che meriterebbero la vittoria. Mi piacciono molto Chiofalo e Valentina, Emy e Alessandro, e Denis e Annaclara. E poi c’è in realtà anche il secchione Edoardo, non è da sottovalutare, è molto divertente”. Successivamente l’influencer è tornata a parlare di una brutta battuta che un hater le ha fatto di presenza dicendole: “Perchè sei così brutta dal vivo?”, con queste parole: “Durante un evento si è avvicinato questo ragazzo, era a fine serata, non ero al meglio della mia forma, a me personalmente è scivolata subito addosso e l’ho presa sul ridere”. L’ex gieffina poi ha spiegato la ragione per cui ha voluto rispondere sul suo profilo Twitter:

“Normalmente lascio correre tutti i commenti degli haters e me li faccio scivolare addosso, perchè dal pulpito dal quale arrivano è inutile anche valutarli. Però in questo caso ho voluto dare un messaggio a tutte quelle ragazze e donne che si sentono insultate, che si preoccupano del loro aspetto esteriore. Alla fine veramente conta quello che si ha dentro, tutto dipende dallo stato mentale”.

La Pupa e il Secchione Show, l’influencer ammette: “Fare la giudice è molto più comodo”

L’influencer alla domanda per quale motivo secondo lei hanno così tanta cattiveria i leoni da tastiera ha risposto: “Nella vita di tutti i giorni succede questo, quando si è un personaggio pubblico si è esposti al giudizio delle persone, e da una parte dobbiamo anche accettarlo, dall’altro lato la gente dovrebbe ricordarsi che dietro a un personaggio pubblico c’è una persona. Mi chiedo sempre perchè stiano lì a sprecare il loro tempo”. Quando Dayane Mello le ha chiesto: “Ti è piaciuto fare di più la giudice de La Pupa oppure partecipare al GF Vip?”, ha ammesso: “Partecipare a un reality è sempre un’esperienza personale, però fare la giudice è molto più comodo, è divertente, sei con quell’occhio esterno dalle situazioni, e guardi tutto un po’ come un film”.