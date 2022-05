Soleil Sorge insultata duramente da un hater: la sua risposta è epica

Soleil Sorge presa di mira da un hater: “Perché dal vivo sei così brutta?”

E’ stata senza ombra di dubbio la protagonista indiscussa dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Per tale ragione Barbara d’Urso l’ha voluta fortemente come giurata a La pupa e il secchione show, che proprio domani sera chiuderà i battenti. La giovane ragazza però è finita al centro delle attenzioni in queste ultime ore dopo che è stata insultata pesantemente da un hater. Cos’è successo? Con la scusa di fare un video insieme da pubblicare su instagram ha colto la palla al balzo per attaccarla, asserendo che dal vivo sarebbe decisamente più brutta che in Tv: “Soleil posso dirti una cosa? Ma come mai dal vivo sei così brutta?” Sul momento lei è rimasta un po’ spiazzata per poi uscirsene con classe: “Perché non ho le luci giuste…”

L’influencer lancia una frecciata velenosa all’hater: “Prova ancora”

Questo video è comunque diventato virale in pochissime ore, tanto che la stessa Soleil Sorge si è sentita in dovere di ritornare sull’argomento. Cosa ha detto? La popolare giurata de La pupa e il secchione, che ormai ha rotto l’amicizia con Alex Belli, ha scritto su twitter di credere che la cosa fondamentale sia essere belli dentro e non certo fuori, cogliendo l’occasione per scagliare anche una frecciatina ben assestata all’hater di turno:

“Leggo commenti su un tipo che mi ha chiesto come mai fossi ‘così brutta’, come se con tutto quello che si ha dentro ad una donna dovesse realmente importare della bellezza esteriore…LOL prova ancora…”

I fan si schierano dalla parte di Soleil Sorge: “Come si fa a dire che è brutta?”

Ovviamente dalla parte della influencer si sono schierati immediatamente i suoi numerosissimi fan, che sui social si sono chiesti come si possa darle della ‘brutta’: “Pensa avere vicino Soleil e dirle che è brutta…Boh…Non capisco…” Oltre i fan anche tante persone si sono schierate dalla sua parte, asserendo che non sia giusto offendere una persona per l’aspetto fisico. L’hater di turno chiederà scusa? Insomma anche stavolta la ragazza è finita al centro delle polemiche, suo malgrado. Come finirà tutta questa storia?