Soliti Ignoti, esplosione di gioia: Amadeus non crede ai suoi occhi

Si è chiusa con una vittoria la puntata di Soliti Ignoti-Il ritorno andata in onda oggi

Non poteva andare meglio per Maurizio e Gaia, la coppia che ha giocato nel programma condotto da Amadeus nella puntata andata in onda stasera, giovedì 19 maggio 2022: dopo alcuni dubbi, i due hanno deciso di seguire il loro istinto, che ha dato loro la giusta intuizione, avendo abbinato correttamente il parente misterioso ad uno degli otto ignoti presenti in studio per l’appuntamento di stasera. Si è chiusa, quindi, con applausi e festeggiamenti la trasmissione, al termine della quale i concorrenti, increduli ed emozionati, hanno fatto letteralmente i salti di gioia, ricevendo i complimenti dal conduttore, con il pubblico che ha fatto loro una vera e propria ovazione alzandosi per applaudire.

Maurizio e Gaia, indovinato il parente misterioso: per loro una vincita di oltre 25.000€

Al momento di decidere di chi fosse fratello il parente misterioso, i concorrenti di Soliti Ignoti-Il ritorno hanno esitato e, alla fine, seguendo il loro intuito hanno indicato l’ignota numero 2, scartando quindi la numero 1, che era l’alternativa. Sono sembrati interminabili i secondi di ‘suspance’ finale, al termine dei quali è arrivata la conferma che speravano: il parente misterioso era proprio il fratello dell’ignota numero 2. Per Maurizio e Gaia, marito e moglie che vivono a Milano, una vincita di 25.200€ in gettoni d’oro.

Amadeus senza parole, i complimenti ai concorrenti dopo la vittoria: “Indagine perfetta”

E’ rimasto molto sorpreso Amadeus (sul quale oggi in rete è trapelata un’indiscrezione relativa ai cantanti di Sanremo 2023) che, applaudendo e complimentandosi con i concorrenti dopo la vittoria, ha chiuso Soliti Ignoti (che pochi giorni fa ha tagliato il traguardo delle 1000 puntate) dicendo:

Hanno svolto un’indagine perfetta, facendo un ragionamento perfetto.

Si è poi rivolto direttamente a loro dicendo: “Bravi ragazzi!”. Come ogni giovedì, alla fine, non poteva non dare appuntamento ai telespettatori di Rai1 per la puntata di Don Matteo in onda subito dopo.