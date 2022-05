Soliti Ignoti, grande traguardo: stasera Amadeus festeggia le 1000 puntate

Stagione d’oro per il gioco delle identità condotto da Amadeus: oggi va in onda la puntata numero 1000

E’ diventato ormai da molto tempo un appuntamento imperdibile per il pubblico di Rai1 nella fascia oraria dell’access prime time: trattasi di Soliti Ignoti, che stasera, giovedì 5 maggio 2022, taglierà il traguardo delle 1000 puntate, con Amadeus forte del successo in ascolti che anche in questa stagione sta ottenendo 7 giorni su 7. Prodotto dalla Endemol Shine Italy, il programma sta viaggiando su una media di circa 5milioni di telespettatori e uno share superiore al 20%, in crescita rispetto alla scorsa edizione. Recentemente, lo ricordiamo, sono tornati a giocare personaggi non famosi, in coppia, formula già sperimentata alcuni mesi fa, prima del ritorno dei vip, i quali hanno caratterizzato gran parte delle ultime tre edizioni.

Soliti Ignoti è il programma più visto del daytime: picchi d’ascolto altissimi con il parente misterioso

Risulta spesso il programma più seguito del daytime quello condotto da Amadeus, con una media di share sempre molto alta e picchi da record nel segmento finale, quello del ‘parente misterioso’, che incolla al teleschermo milioni di telespettatori, a volte con punte superiori anche a 8milioni (nella puntata del 20 gennaio è stato toccato il record più alto di sempre con circa 8milioni 200mila telespettatori). Le prossime settimane saranno le ultime per la trasmissione, che all’inizio di giugno terminerà un’altra fortunata stagione lasciando il posto nell’access prime time di Rai1, fino all’inizio di settembre, all’inossidabile Techetecheté, ormai appuntamento fisso nelle sere d’estate.

Amadeus verso la riconduzione del programma nella stagione televisiva 2022/2023

Ovviamente quello che avverrà tra un mese non sarà un addio ma un arrivederci per Soliti Ignoti: la trasmissione tornerà infatti a settembre puntualissima sempre alle 20.35 su Rai1, dopo l’edizione di prima serata, non sappiamo ancora se con concorrenti non famosi che giocheranno in coppia o se con personaggi del mondo dello spettacolo i quali eventualmente devolveranno ovviamente la vincita in beneficenza. Gioco delle identità a parte, ricordiamo che sempre nella prossima stagione il conduttore avrà anche altri impegni, come la riedizione di Arena e, cosa ancora più imporante, il suo quarto attesissimo Festival di Sanremo, che vedremo all’inizio del 2023.