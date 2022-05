Amadeus vuole proprio lui! Spunta il primo partecipante di Sanremo 2023?

Luigi Strangis parteciperà alla prossima edizione del Festival di Sanremo? L’indiscrezione

Ha trionfato sul palco della ventunesima edizione di Amici il cantante di Lamezia Terme, vincendo su Michele e primeggiando anche sull’eterno rivale Alex. Il suo talento è stato premiato dal pubblico a casa che si è appassionato nei mesi scorsi anche all’amicizia speciale nata con Carola all’interno del talent di Canale5 che potrebbe sfociare, ora che il programma finito, in qualcosa di più. Certo è che la vittoria nel programma condotto da Maria De Filippi per il 20enne si sta rivelando essere non un traguardo, ma un punto di partenza. Proprio così! Non solo il 3 giugno uscirà l’Ep “Strangis” dell’artista, ma pare che Amadeus abbia messo gli occhi su di lui. Stando al gossip lanciato nell’ultimo numero del settimanale Oggi, si sarebbero aperte per il giovane talento di Amici le porte del prossimo festival della canzone italiana.



“Vuole proprio lui”, l’ipotesi sul prossimo festival della canzone italiana lanciata da Alberto Dandolo

“Amadeus vuole Strangis a Sanremo”. Questo quanto riportato da Alberto Dandolo sulle pagine del settimanale su citato. A quanto pare il conduttore della kermesse canora avrebbe seguito Luigi ad Amici e sarebbe rimasto piacevolmente colpito da lui. Il conduttore è “tra gli estimatori del giovane artista lanciato da Maria De Filippi”, si legge sulla rivista, in cui si sottolinea che nei corridoi Rai gira voce che il presentatore avrebbe “espresso privatamente ai suoi stretti collaboratori l’intenzione di volerlo in gara” sul palco dell’Ariston a Sanremo 2023. L’indiscrezione verrà confermata? Per il momento si tratta di una voce di corridoio, certo è che il festival della canzone italiana ha sempre fatto l’occhiolino ai talenti del programma di Canale5. Quest’anno infatti ha visto partecipare Emma e Irama, nati proprio sotto l’ala protettrice di Maria De Filippi.

Sanremo 2023, anticipazioni e novità: data d’inizio e quando verranno annunciati i big

Intanto la macchina organizzativa del festival è partita da diverse settimane. Di recente Amadeus ha fatto una serie di anticipazioni al TG1 svelando che continuerà il gemellaggio con il telegiornale della prima rete, che lancerà in esclusiva news e curiosità. La kermesse inizierà il 7 febbraio e terminerà sabato 11, mentre i big in gara verranno annunciati il 12 dicembre, data in cui andrà in onda su Rai1 la finale di Sanremo Giovani. Per quanto riguarda le nuove proposte saranno, come l’anno scorso, tre gli artisti che entreranno in gara.