Soliti Ignoti, confusione in studio. Amadeus nel panico: “Non lo dica!”

Amadeus alle prese con un parente misterioso particolare: “Non dia la risposta, aspetti!”

Finale di puntata divertente e un po’ diverso dal solito oggi, lunedì 30 maggio, per Soliti Ignoti, dove il ruolo del parente misterioso è spettato ad una signora di 73 anni di nome Rita. La signora in questione, nei secondi conclusivi del programma, nel momento in cui il conduttore le ha rivolto la domanda “Lei è la mamma dell’ignoto numero numero 4?”, ha chiesto di colpo, ‘disturbando’ la tradizionale musica di suspance: “Posso già rispondere?”. Immediata la reazione di Amadeus che, temendo un finale ‘rovinato’, ha esclamato: “No! Aspetti! Deve attendere per qualche secondo di suspance!”. Ma non è finita mica così…

Soliti Ignoti, la battuta di Amadeus sul parente misterioso: “Non la dimenticherò”

Arrivati finalmente i secondi di suspance, con la musica incalzante nota a tutti i telespettatori, la signora si è voltata alla sua sinistra, guardando colui che era il figlio: “Si volti davanti, guardi la telecamera!” l’ha redarguita subito il conduttore, continuando ironicamente: “Guardi me, le faccio un cenno io quando può dare la risposta”. Ridendo, Amadeus ha ammesso inoltre che non dimenticherà il finale della puntata di oggi, appunto con la signora in questione, alla quale poco prima aveva detto anche: “Stia ferma, se si continua a muovere così fa venire il mal di mare a chi ci sta seguendo da casa”. Niente da fare: alla fine, pur avendo atteso il tempo della musica di suspance, la signora Rita ha dato la risposta pochi istanti prima del momento in cui avrebbe dovuto darla, comunicando ai concorrenti che non era la mamma dell’ignoto numero 4, bensì del numero 6, Francesco, proveniente da Cirò in provincia di Crotone.

Soliti Ignoti, niente da fare per la coppia in gara stasera: sfumata una vincita di 10.000€

Avendo sbagliato il parente misterioso, i due concorrenti in gara nella puntata di oggi del programma condotto da Amadeus, provenienti dal Trentino, non hanno potuto portare a casa la cifra con la quale sono arrivati allo step finale del gioco, ossia 10.000€ in gettoni d’oro.

Ospite di Amadeus oggi è stata una dei protagonisti della nuova edizione di Boss in incognito, che sta per partire su Rai2 con Max Giusti, mentre qualche sera fa tra gli ignoti c’è stata Nadia Rinaldi, pronta a tornare in teatro. Quelle di questi giorni sono le ultime puntate di questa stagione del programma, che a breve verrà sostituito, come ogni estate, da Techetechetè.