Sonia Bruganelli senza freni: rapporto Bonolis, GF Vip e futuro con Soleil Sorge

Paolo Bonolis, la moglie rompe il silenzio sulla loro storia: “Ha saputo aspettarmi”

Sonia Bruganelli ha concesso una lunga intervista al settimanale Gente in cui ha rotto il silenzio sul suo rapporto con il marito, sull’esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e sui suoi prossimi progetti futuri. Innanzitutto sul matrimonio con il conduttore che dura da anni e che è stato coronato dall’arrivo di tre figli, Silvia, Davide e Adele, ha confessato:

“Paolo è paziente, ha saputo aspettarmi. Professionalmente mi ha dato fiducia e la possibilità di entrare nelle produzioni tv. Io e lui ci siamo migliorati a vicenda, trovo che sia l’aspetto più bello del nostro rapporto. Certo, mi ha fatto crescere molto di più di quanto abbia fatto io, che l’ho trovato già bello strutturato”

Aggiungendo che entrambi sono stati l’uno per l’altra linfa vitale.

Grande Fratello Vip, l’opinionista svela perché ha detto addio: “Non sarei più credibile”

Per anni l’imprenditrice è stata conosciuta dal grande pubblico per la sua storia d’amore con il conduttore di Avanti un altro e Ciao Darwin. Invece, in questa stagione televisiva si è messa in gioco e fatta conoscere come opinionista del GF Vip. Nel reality condotto da Alfonso Signori a dire la loro sui concorrenti accanto a lei c’è stata anche Adriana Volpe ma i rapporti tra le due non sono stati dei migliori. Archiviata quell’esperienza che le è valsa critiche ed elogi, Sonia Bruganelli sarà di nuovo opinionista nella prossima edizione del reality? A questa domanda la diretta interessata ha risposto ufficializzando i rumors di questi giorni sul suo addio:

“Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista.”

Sonia Bruganelli pronta a dei nuovi progetti con Soleil Sorge: “Faremo qualcosa”

Infine l’imprenditrice (che di recente ha attaccato Barbara D’Urso) ha concluso l’intervista ribadendo la sua stima verso una dei concorrenti della scorsa edizione del reality, Soleil Sorge. Infatti ha rivelato che le due hanno in ballo dei progetti insieme: “Ci siamo dette che faremo qualcosa insieme, ma dobbiamo ancora parlarne. Soleil è in gamba e al GF Vip si è imposta come una fuori dagli schemi”.