Storie Italiane, battutaccia su Alba Parietti: “Ospite ovunque, peggio di…”

La battuta di Iva Zanicchi a Storie Italiane: “Alba Parietti ospite dappertutto, è peggio di me”

Si è aperta con un talk dedicato all’Eurovision Song Contest la puntata di oggi, lunedì 16 maggio 2022, del programma del mattino di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, che ha avuto tra gli ospiti Iva Zanicchi e Alba Parietti, intervenute in collegamento da casa. Della presenza della Parietti, Iva non si è accorta subito, tant’è che Eleonora le ha fatto notare: “Alba ti sta salutando facendoti un segno con la mano”. A tale affermazione Iva ha replicato scherzosamente:

Ah, ciao Alba! Ti vedo dappertutto in tv, sei peggio di me.

Una battuta che ha fatto ovviamente sorridere la Parietti, spesse volte ospite nella trasmissione in questione ma anche in altri programmi.

“Fatto un mezzo macello all’Eurovision quando ho partecipato io”, il racconto di Iva Zanicchi

Battute a parte, la cantante a Storie Italiane, commentando l’edizione dell’ESC che si è appena conclusa, ha rivelato: “Quando ho partecipato io hanno fatto un mezzo macello”, con Eleonora Daniele che ha ricordato ai telespettatori che Iva è stata fatta partecipare in rappresentanza dell’Italia a quello che all’epoca si chiamava Eurofestival, con un brano diverso dalla famosa ‘Zingara’ che avrebbe invece voluto proporre. Nel corso della sua apparizione tramite collegamento Iva è stata anche protagonista di una gaffe, avendo pronunciato una frase… a doppio senso, diciamo così!

Alba Parietti a Storie Italiane: “Laura Pausini ha avuto un calo di pressione all’Eurovision”

La parola è subito dopo passata ad Alba Parietti, che ha parlato della notizia uscita in rete ieri: Laura Pausini ha avuto un abbassamento di pressione improvviso durante la serata finale dell’ESC, motivo per il quale è sparita dallo schermo, come i telespettatori si sono accorti, per venti minuti circa. “Ho chattato con lei in questi giorni, so che hanno fatto prove davvero estenuanti” ha raccontato Alba, complimentandosi poi non solo con Laura ma anche con Mika e Alessandro Cattelan per la bravura dimostrata nel condurre lo show in inglese.

Tutti e tre hanno portato il meglio dell’Italia sul palcoscenico dell’Eurovision Song Contest senza mai snaturarsi

ha dichiarato inoltre la Parietti.