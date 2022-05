Storie Italiane: sospese le comunicazioni sull’aneurisma di Stefano Tacconi

Eleonora Daniele e gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’ex portiere

Lotta in ospedale da quasi due settimane Stefano Tacconi, colpito da un’emorragia cerebrale, ricoverato in una struttura di Alessandria dal 23 aprile. Ad aggiornare i telespettatori sulle sue condizioni di salute è stato spesso, negli ultimi giorni, Storie Italiane, con l’inviato Maurizio Licordari intervenuto più volte proprio dall’ospedale, come nella diretta odierna, durante la quale ha fatto una telefonata spiegando che è stato deciso di sospendere le comunicazioni sulle condizioni dell’ex calciatore, essendo questi giorni delicatissimi per la sua salute.

La fase clinica è altalenante, ci sono state piccole evoluzioni. Può succedere un po’ tutto perciò si è scelto di interrompere le comunicazioni ufficiali

ha dichiarato l’inviato del programma al telefono, sottolineando: “La decisione è stata presa dall’ospedale. I medici hanno scelto di attendere la giornata di lunedì per gli aggiornamenti”. Il giornalista ha specificato inoltre che il percorso clinico che si sta seguendo è comunque quello che era stato previsto fin dall’inizio.

“Stefano Tacconi monitorato giorno per giorno”, gli ultimi aggiornamenti a Storie Italiane

Nel corso della diretta di oggi del programma condotto da Eleonora Daniele Maurizio Licordari ha poi asserito che l’ex portiere è monitorato giorno per giorno, la terapia farmacologica continua e si controlla attentamente la sua capacità di reazione. “C’è il rischio che la situazione evolva rapidamente in positivo o in negativo, motivo per il quale l’ospedale e in particolare il Dottor Barbanera, che segue Stefano, hanno deciso di sospendere la fase delle comunicazioni sul suo stato di salute” ha aggiunto subito dopo il giornalista, come già affermato intervenuto dall’ospedale varie volte ultimamente.

Storie Italiane e gli aggiornamenti sullo stato di salute del portiere: “C’è la speranza che…”

“C’è la speranza che questi giorni passino rapidamente” ha dichiarato anche l’inviato di Eleonora Daniele (che da subito, a fine aprile, si è occupata dell’aneurisma di Stefano Tacconi) durante la telefonata fatta oggi in diretta, il quale ha annunciato che si metterà in contatto personalmente lunedì con il medico che segue l’ex calciatore per farsi dare aggiornamenti su come si saranno evolute le cose nel fine settimana.