Storie Italiane, parole drammatiche di Eleonora Daniele: “Ha avuto un aneurisma”

Eleonora Daniele e le condizioni di salute di Stefano Tacconi: “Ricoverato in prognosi riservata”

Si è aperta con gli aggiornamenti sulle condizioni di Stefano Tacconi, ex portiere conosciuto da tutti, la puntata di Storie Italiane di oggi, martedì 26 aprile 2022. Iniziando la diretta, la conduttrice si è subito collegata con il suo inviato, intervenuto dall’ospedale di Alessandria presso il quale l’ex calciatore è in cura. “E’ lì da sabato scorso, ricoverato in prognosi riservata a causa di un’emorragia cerebrale” ha spiegato Eleonora. Dal reparto di terapia intensiva della struttura ospedaliera in questione, dunque, l’inviato del programma ha dato la parola ad uno dei medici che sta seguendo Tacconi, il quale ha dichiarato:

La situazione sembra essere stazionaria ma c’è stato un piccolo passo avanti.

Come sta Stefano Tacconi? A Storie Italiane gli aggiornamenti dal dottore: “E’ sedato”

“E’ ancora legato alla sedazione farmacologica. Qualche segnale di miglioramento c’è stato ma il percorso sarà purtroppo molto lungo e i prossimi giorni saranno fondamentali per capire come potrà evolversi la situazione” ha dichiarato il dottore intervenuto in collegamento nel programma condotto da Eleonora Daniele (dove ieri un ospite ha avuto un malore in diretta). Il medico in questione ha poi sottolineato che la prossima settimana sarà molto critica e importante per capire, appunto, come si evolverà il quadro clinico di Stefano Tacconi. Prendendo la parola dallo studio, la conduttrice ha letto un messaggio del figlio dell’ex portiere, ossia:

C’è da aspettare e pregare, incrociamo le dita.

Storie Italiane, Maria Teresa Ruta in collegamento con Eleonora Daniele: “Stefano grande amico”

A parlare di Tacconi subito dopo è stata Maria Teresa Ruta, intervenuta da remoto, la quale ha detto di essere legata a lui da una grande amicizia. “Nel 1983 è entrato nella Juventus, io in quegli anni ho fatto il mio praticantato nello sport, quella fatta a lui è stata la seconda intervista per me” ha dichiarato Maria Teresa, sottolineando: “L’ho intervistato dopo Paolo Rossi e siamo diventati veramente grandi amici”. La Ruta ha asserito inoltre che Tacconi ha vissuto la nascita di entrambi i suoi figli.

Tornando alle condizioni di salute dell’ex calciatore, il medico intervenuto dall’ospedale ha sottolineato che il tempo è stato fondamentale: un ritardo nel ricovero avrebbe potuto infatti avere conseguenze molto gravi.