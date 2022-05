Tempesta d’amore anticipazioni: Erik scopre chi l’ha tradito! Parte la vendetta

Nuovi episodi soap opera Rete4: Erik capisce che Ariane l’ha tradito e reagisce male

Ha dovuto abbassare la testa e arrendersi al suo destino il fratello di Florian nelle scorse puntate di Tempesta d’amore. Il Pr del Furstenhof, dopo essersi costituito, è uscito su cauzione grazie all’intervento della compagna, tornando nella puntata di ieri nell’hotel a cinque stele con la cavigliera elettronica. Nonostante i tentativi della Kalenberg di farlo rilassare, facendogli scegliere come passare il suo tempo, l’uomo è sembrato pieno di pensieri e dubbi. Chi ha fornito al fratello le prove per incriminarlo? Come mai la compagna ha sviato il discorso riguardo i suoi sospetti? Non ci vorrà molto prima che Vogt scopra che a tradirlo è stata proprio la persona a lui più vicina e quel punto la sua reazione sarà furiosa. Proprio così! Il protagonista della soap opera di Rete4, lascerà l’amata e non solo… Inizierà a meditare la vendetta.



Anticipazioni Tempesta d’amore, nuove puntate: Vogt prova a sedurre Rosalie

Nelle nuove puntate italiane Erik si allontanerà da Ariane, protagonista di un gesto disperato negli scorsi episodi, e finirà per flirtare con Rosalie. A sorpresa la donna sembrerà accettare la corte e sarà molto disponibile con lui. In realtà lo scopo della Engel sarà sfruttare tutte le armi in suo possesso, compresa la seduzione, per vendere le assicurazioni. Dopo aver lasciato la politica infatti seguirà un corso per imparare tecniche di vendita. Le anticipazioni straniere della soap opera svelano però che presto il fratello di Florian metterà gli occhi su un’altra donna, Cornelia, e inizierà una relazione con lei. Come reagirà la Kalenberg? In realtà anche lei riserverà non poche sorprese nelle prossime puntate della telenovela.

Spoiler prossime puntate: Ariane dimentica per sempre Erik e perde la testa per un altro

Gli spoiler di Tempesta d’amore svelano che la dark lady finirà per perdere la testa per Robert Saalfeld e farà di tutto per conquistarlo. Mossa dal fuoco della passione inscenerà il rapimento dell’uomo e poi arriverà a fargli credere di avere una parentela con Cornelia. Il risultato? La coppia sarà costretta a lasciarsi e questo lascerà campo libero alla Kalenberg. Non ci vorrà molto prima che l’albergatore si lasci trascinare dalla passione e finisca tra le braccia della dark lady. Attenzione però a cosa succederà quando Werner scoprirà la nuova relazione del figlio e che addirittura quest’ultimo sarebbe pronto a convolare a nozze con la loro nemica giurata. Le contromosse non tarderanno ad arrivare!