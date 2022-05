Uomini e Donne, Tina Cipollari attaccata da un’ex tronista: “Meriti calci!”

Uomini e Donne, Rossella Intellicato ci va giù duro con l’opinionista: “Non ha rispetto di nessuno”

Anni fa è stata una delle troniste del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. La sua esperienza è stata assai turbolenta, visto che più volte è stata attaccata da Tina Cipollari. L’ultima loro lite ha poi convinto la ragazza a lasciare definitamente il programma in aperta polemica con l’opinionista. Nonostante siano passati tanti anni l’ex tronista del dating show pare avere ancora il dente avvelenato nei confronti della donna, tanto che in queste ultime ore ha pubblicato un post su instagram poco carino, asserendo di credere che non abbia rispetto di nessuno, visto il modo veemente in cui attacca i protagonisti del programma: “Non ha rispetto né per i giovani né per le persone di una certa età!”

Tina Cipollari asfaltata dall’ex tronista di Maria De Filippi: “Meriteresti solo calci”

Rossella Intellicato, sempre in questo suo post su instagram, dopo aver dichiarato di credere che l’opinionista non avrebbe alcun tipo di rispetto nei confronti dei vari protagonisti di Uomini e Donne, ha poi colto la palla al balzo per sferrare un altro durissimo affondo, che ha già fatto molto discutere sui social: “Passano gli anni ma ti meriteresti sempre un sacco di calci in c**o!” Adesso c’è da capire se la donna, che oggi ha litigato con Fabio Nova, risponderà per le rime all’ex tronista oppure farà finta di niente, onde evitare di alimentare ulteriori (e forse futili?) polemiche.

L’opinionista di Uomini e Donne nel mirino dell’ex tronista: ecco perchè l’ha attaccata

Ovviamente in tanti si staranno chiedendo se c’è un motivo preciso per cui Rossella Intellicato si è scagliata così duramente contro Tina Cipollari. E in effetti un motivo particolare c’è. Difatti l’ex tronista di Maria De Filippi a corredo del suo post in cui ha attaccato l’opinionista ha pubblicato una foto della dama Pinuccia in lacrime. Con tutta probabilità il modo in cui Tina ha attaccato ieri la signora di Vigevano non è piaciuto per nulla alla ragazza, che ha deciso di criticarla. E a pensarla allo stesso modo anche tanti telespettatori, che sui social non hanno fatto mistero di credere che la donna abbia spesso e volentieri esagerato con la dama di 80 anni.