Ida Platano si difende e svela: “Le donne difficili non si accontentano”

“Le donne difficili non si accontentano”, il messaggio lanciato dalla protagonista di Canale5

Sta vivendo un momento particolare nel dating show di Canale5 Ida Platano. Delusa dalle sue ultime frequentazioni (quella con Marcello, Diego Tavani e Alessandro Vicinanza), la dama ha ritrovato il suo ex storico, Riccardo Guarnieri, tornato nel programma per trovare l’amore. Tutto questo però ha creato una catena di equivoci: l’affiatamento tra i due ex è stato visto infatti come il segno di un ritorno di fiamma. Non sono mancate per la dama le aspre critiche di Tina Cipollari che l’hanno segnata profondamente. Forse, proprio per difendersi dalle critiche, lanciare un messaggio agli uomini che l’hanno ferita e a chi la giudica come troppo pesante, ha voluto condividere su Instagram Stories questa citazione:

“Non tutti possono avere la fortuna di stare con una donna difficile. Le donne difficili sono forti, brillanti e sincere”.

La citazione della protagonista del trono over prosegue poi sottolineando:

“Le donne difficili non si accontentano, sanno essere crudeli come il diavolo, e amabili come il più bello degli angeli”

Ida Platano torna indietro con la memoria e pensa alla sua infanzia: “Che bei momenti”

Sempre attivissima sui social, la protagonista di Uomini e Donne non ha mai nascosto il fatto di lavorare con Instagram, mezzo in cui si presta a sponsorizzazioni e promuove prodotti di bellezza. Proprio poche ore fa, mentre era intenta a mostrare ai suoi followers un rossetto, la dama si è lasciata andare ad un ricordo d’infanzia a quando rubava i trucchi della mamma per gioco. “Che bei momenti”, ha ammesso la dama di Brescia che al momento sta frequentando un nuovo ragazzo conosciuto nel programma di Canale5, con qualche anno in meno di lei. Oggi però la 40enne sarà gelata da una confessione in puntata che continuerà ad essere al centro di aspre critiche per via proprio del rapporto con l’ex.

Ida Platano colpita da un gesto del figlio: “Lo ha fatto con l’aiuto dei miei amici”

È stata sommersa dall’affetto dei suoi fans la dama del trono over di Uomini e Donne, inondata di messaggi d’auguri per le festa della mamma. Il dono più bello però è stato quello del figlio Samuele che le ha regalato una pianta di calle bianche. “Mi ha scritto anche un bigliettino” ha raccontato emozionata la protagonista del salotto rosa di Canale5 che ha svelato: