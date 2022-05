Un posto al sole, l’attrice di Susanna spiazza: “Ho un problema con…”

Agnese Lorenzini di Upas fa una confessione inaspettata su…

Una delle soap opera più seguite della televisione italiana è Un posto al sole che va in onda su Rai3 da ben 25 anni. Nei mesi scorsi ha tenuto tutti con il fiato sospeso la vicenda di Susanna. L’avvocatessa è stata brutalmente aggredita ed è rimasta in coma per diverso tempo. La caccia al mostro ha appassionato i telespettatori di Rai3. Ora sembra essere tornato il sereno per la fidanzata di Niko Poggi che sogna di diventare un magistrato. L’attrice ha svelato i suoi gusti televisivi a Vero Tv nella rubrica “Telecomando Vip”. C’è qualcosa che non ama affatto:

“Probabilmente la colpa è di Riccardo, un mio compagno delle elementari che a sei anni mi fece vedere IT. Da allora ho un serio problema con l’horror”.

Tra i programmi del passato le piacerebbe rivedere L’Ottavo Nano con Serena Dandini e Guzzanti.

L’attrice di Susanna svela i suoi gusti televisivi: “Sono una divoratrice di serie tv e film”

Agnese Lorenzini ha rivelato al settimanale Vero Tv:

“Sono una divoratrice di serie tv e film. Adoro soprattutto le storie familiari e le ambientazioni storiche”.

L’attrice di Un posto al sole quando ha bisogno di staccare ama vedere i film fantasy. La serie Lost occupa un posto speciale nel suo cuore perché è stata la prima ad appassionarla. Tra le fiction italiane ultimamente si è appassionata a Imma Tataranni-Sostituto procuratore e a A casa tutti bene. In realtà confessa di non aver mai visto tanta tv.

Un posto al sole anticipazioni: cosa accadrà nelle prossime puntate

Nelle ultime settimane il personaggio di Susanna è rimasto un po’ nell’ombra ma i colpi di scena potrebbero essere dietro l’angolo. Nelle prossime puntate della soap di Rai3 Marina lascerà Napoli per lasciarsi alle spalle la storia con Roberto Ferri e Lara. Rossella cercherà di voltare pagina dopo la rottura con Riccardo ma non sarà facile. Virginia non mollerà la presa con l’uomo. La convivenza lavorativa tra Niko e Alberto Palladini diventerà sempre più difficile. L’appuntamento con la storica soap di Rai3 è dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai3.