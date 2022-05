Un posto al sole anticipazioni, retroscena dal set: parla l’attrice di Bianca

Sofia Piccirillo rivela cosa succede sul set della storica soap di Rai3

Un posto al sole continua a mietere successi nonostante vada in onda da più di 25 anni ormai. Anche i piccoli protagonisti si stanno facendo notare, in particolare il personaggio di Bianca Boschi, figlia di Franco e Angela. La giovane attrice si è confessata in un’intervista al settimanale Vero Tv in cui ha svelato cosa succede sul set:

“I momenti più divertenti sono quando, tra una scena e l’altra, scherziamo e ridiamo tra noi come accade nelle famiglie vere. Adoro anche i momenti prima di registrare quando proviamo con il regista”.

Sin dal primo giorno si è sentita accolta come in una grande famiglia. Ha legato in particolare con gli attori di Angela, Franco, Giulia e Renato. Ma va molto d’accordo anche con il ragazzino che interpreta suo cugino Jimmy nella soap e che gli manca tremendamente quando non registrano.

Bianca di Upas lancia un appello: “Non bisogna mai abbassare la guardia”

Sofia Piccirillo di solito gira nel primo pomeriggio dopo la scuola. Prima di andare sul set fa un ripasso con il suo coach e poi va negli studi tv per registrare le scene. Il personaggio di Bianca è stato centrale nelle ultime puntate di Un posto al sole perché è stata coinvolta in una pericolosa challenge. Ne è uscita grazie ai suoi genitori che si sono messi sulle tracce dell’autore della sfida. L’attrice lancia un appello:

“Bisogna fare attenzione a come usare i social e qualsiasi cosa accada si deve parlare sempre con i genitori, non bisogna mai abbassare la guardia”.

L’attrice di Bianca svela i suoi hobby: “Mi piace pattinare sul lungomare”

Sofia Piccirillo ha solo 11 anni ma già da tempo ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo. Ora è sul set della fiction Rai L’ultimo spettacolo in cui reciterà accanto a Francesco Arca. Nel tempo libero ama pattinare sul lungomare, ascoltare la musica, leggere e incontrare le amiche. I suoi genitori la supportano ma le ripetono sempre di restare con i piedi per terra e di non trascurare lo studio. Intanto Bianca sarà la protagonista anche delle puntate di Un posto al sole della prossima settimana.