Un posto al sole: distrazione fatale per Rossella, svolta inattesa per Silvia

Anticipazioni Soap Rai3: Rossella in crisi profonda dopo aver commesso un grave errore

Una delle coppie più amate di Un posto al sole è quella formata da Rossella Graziani e Riccardo Crovi. La storia d’amore dei due medici belli, affascinanti e brillanti ha appassionato i telespettatori di Rai3 fin dalle prime battute. La loro relazione è giunta ora al capolinea: Riccardo, dopo aver passato la notte con l’ex moglie Virginia, ha deciso di lasciare la giovane dottoressa. Ros si è imposta di avere solo un rapporto professionale con il suo ex dato che lavorano nello stesso ospedale ma, stando alle anticipazioni della prossima settimana, non ci riuscirà anche perché l’uomo insisterà nel voler parlare con lei a tutti i costi. Ci sarà uno scontro di fuoco tra le due donne di Crovi. Ornella sarà costretta ad intervenire e a rimproverare Rossella. La ragazza commetterà un errore medico gravissimo rischiando di uccidere un suo paziente.

Un posto al sole: sospetto riavvicinamento tra Silvia e Michele. E Giancarlo?

Rossella, sconvolta da quanto successo, entrerà in una crisi profonda. La dottoressa si renderà conto di non poter continuare a lavorare in questo modo: chiederà il trasferimento in un altro ospedale o addirittura in un’altra città per non vedere più Riccardo e la sua ex moglie? Intanto Virginia continuerà a fare pressione su Crovi perché prenda una decisione definitiva. Le anticipazioni della soap di Rai3 rivelano che Silvia deciderà di non raggiungere Giancarlo a Bari per stare vicino alla figlia. La Graziani, inoltre, si riavvicinerà a Michele. Ci sarà un ritorno di fiamma? Questa svolta inattesa tra i suoi genitori manderà ancora più in confusione Ros.

Upas anticipazioni: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate della soap di Rai3

Nelle prossime puntate della storica soap di Rai3 Franco e Angela, con l’aiuto della figlia Bianca, cercheranno di scoprire chi è l’autore delle challenge. Micaela e Manuela chiederanno a Niko il permesso di poter trascorrere le vacanze estive con Jimmy. Guido e Mariella andranno in trasferta a Siena. Ferri continuerà a rifiutare la gravidanza di Lara. Il suo unico pensiero è Marina (Nina Soldano ha fatto una confessione sul suo personaggio).