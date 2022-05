Unomattina, conduttori prossima stagione: Monica Giandotti ci sarà?

Chi condurrà la prossima edizione del programma del mattino di Rai1?

La stagione tv 2021/2022 si avvia ormai al termine e le prossime settimane saranno le ultime per le trasmissioni che hanno fatto compagnia al pubblico per circa nove mesi, le quali spegneranno i riflettori all’inizio di giugno per poi tornare, come da tradizione, a settembre, dopo la pausa estiva. A rimanere ‘accesi’ per tutta l’estate saranno solo Unomattina e La vita in diretta, con edizioni pensate per la bella stagione. E a proposito della trasmissione mattutina, com’è noto da tempo la struttura verrà rinnovata e dovrebbe cambiare ulteriormente da settembre, con una divisione netta tra il primo e il secondo spazio, com’è ormai ufficiale da tempo: ma chi condurrà la prossima edizione? Proviamo a fare qualche ipotesi, anche se al momento si conoscono solo i nomi dei volti che faranno compagnia al pubblico del primo canale nelle calde mattine da giugno ad agosto.

Monica Giandotti potrebbe essere riconfermata? Per lei ci sono anche altre ipotesi

Almeno per ora non si parla della possibile riconferma dell’attuale conduttrice, che porta avanti il programma in solitaria ormai da diverso tempo, dopo l’addio di Marco Frittella, impegnato sempre in Rai ma in altri contesti. Non solo conduzione in solitaria: da quando è scoppiata la guerra in Ucraina Unomattina è stato anche ridotto notevolente nella durata, andando in onda solo per un’ora, dalle 9.00 alle 10.00 circa, mentre nelle due ore precedenti è il TG1 ad occupare il palinsesto del primo canale, ricalcando quindi quella che sarà la struttura definitiva del mattino di Rai1 da settembre. Ma chi ci sarà alla guida del programma nella stagione 2022/2023? Come abbiamo accennato all’inizio del paragrafo, Monica Giandotti potrebbe non essere riconfermata poiché per lei recentemente si è parlato di un possibile ritorno su Rai3 alla guida di Agorà.

Massimiliano Ossini e Maria Soave dal mese prossimo alla guida del programma per tutta l’estate

Probabilmente i nomi dei conduttori della prossima edizione invernale della trasmissione si scopriranno solo quando verranno presentati ufficialmente i palinsesti Rai della stagione 2022/2023: per ora ciò che è certo è l’approdo di Maria Soave e Massimiliano Ossini a Unomattina Estate dall’inizio di giugno. Ricordiamo, a tal proposito, che Ossini ha già guidato la trasmissione nella bella stagione qualche anno fa, in coppia con Valentina Bisti, mentre per la Soave, famoso volto del TG1, sarà un debutto vero e proprio: e chissà che non venga scelta, a settembre, anche per l’edizione invernale.