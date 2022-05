Uomini e Donne, Alessandro lancia una provocazione: “Armando ha paura…”

Alessandro Vicinanza provoca il suo rivale: “Ha paura che io gli sottragga qualche dama”

Tra i due cavalieri di Uomini e Donne proprio non c’è simpatia e sembrano essere del tutto incompatibili anche e soprattutto dal punto di vista caratteriale. Armando Incarnato è stato il bersaglio di una sua chiara provocazione apparsa al magazine ufficiale della trasmissione: “Forse ha paura che io gli sottragga qualche dama”. Secondo lui, però, non si è mai avvicinato a una dama screditando qualcun altro, cosa che, a suo parere, è solito fare proprio Armando, e questo gli provoca un certo fastidio. Comunque si è nel parterre per cercare la propria anima gemella, quella persona con cui costruire una vita insieme, e non di certo per litigare e dare un brutto spettacolo alla gente che segue attentamente la trasmissione da casa.

Rapporto in sospeso tra Ida Platano e Alessandro: lui è innamorato?

Alessandro Vicinanza, nell’intervista rilasciata al settimanale Uomini e Donne Magazine, ha parlato anche di come stanno le cose tra lui e Ida Platano: secondo il suo pensiero il rapporto è “rimasto in sospeso” e chissà cosa sarebbe successo qualora fosse continuato sotto i migliori auspici. Per lei non prova di certo un’amicizia e non potrebbe mai essere suo amico in futuro, come invece vorrebbe fare Riccardo Guarnieri, anche perché con lei (che ha preso una drastica decisione) ha vissuto delle emozioni molto forti. E si spinge oltre, verso l’idea di un ritorno di fiamma che potrebbe scatenare i fan più accaniti dicendo che quando la vede ridere gli si riempie il cuore di gioia. Che sia tutto pronto per un ritorno dei due al centro dello studio?

Uomini e Donne, Tina Cipollari elogiata dal cavaliere: “Le sarò sempre grato”

E Alessandro ha avuto solo parole di elogio per l’opinionista Tina Cipollari perché in un suo momento di difficoltà ha preso la parola riuscendo a esprimere quello che lui aveva nella testa, e per quello “le sarò sempre grato”. Certo, lei non risparmia nessuno, e non prende mai le difese di qualcuno se non lo merita, e lui ha intenzione di prendere tutto ciò che viene, di custodirlo, che siano rimproveri oppure complimenti.