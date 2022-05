Uomini e Donne oggi, Ida Platano prende una drastica decisione: addio a…

Ida Platano chiude definitivamente con Riccardo Guarnieri: la decisione drastica

Nuova imperdibile puntata di Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De Filippi si concentrerà questo giovedì sul trono over, mentre i tronisti si avvicinano alla scelta. A partire dalle 14.45 su Canale5 si assisterà di nuovo a un confronto tra la dama di Brescia e il cavaliere di Taranto. Dopo la valanga di critiche ricevute, per via dei balli condivisi e dell’evidente feeling tra loro, ci sarà una svolta importante. La dama infatti deciderà di interrompere ogni interazione con l’ex compagno per evitare incomprensioni e insinuazioni. Oggi in puntata ballerà infatti soltanto con Marco, il cavaliere sceso di recente per conoscerla. Quale sarà la reazione di Tina Cipollari? Il cavaliere di Taranto avrà qualcosa da ridire sulla scelta dell’ex? Ma soprattutto, la quarantenne riuscirà a mantenere la sua promessa?



Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi: Pinuccia prova a riconquistare Alessandro

Oltre a Ida Platano e all’ex, al centro dell’appuntamento odierno con il programma di Canale5 ci saranno anche la dama di Vigevano e il bel novantenne con il quale ormai ha chiuso da diverse settimane. A quanto pare tra i due ci sarebbe stato un riavvicinamento importante e l’ottantenne cercherà di trasformare l’amicizia ritrovata in qualcosa di più. La nuova antagonista di Tina Cipollari dovrà però mandare giù un boccone amarissimo: il cavaliere infatti le ribadirà di non voler andare oltre con lei, dopo le discussioni degli ultimi mesi. Una decisione che scatenerà i commenti della bionda opinionista e porterà la dama di Vigevano a versare nuove lacrime nel dating show di Canale5. Intanto oggi nel mirino di Tina finirà anche un altro protagonista della trasmissione.

Spoiler puntata 12 maggio: Biagio Di Maro cade nel mirino di Tina Cipollari

Oggi a Uomini e Donne la bionda opinionista preparerà un siparietto divertente che avrà come protagonista il cavaliere partenopeo, che ha scatenato la sua furia ieri. Biagio entrerà in studio e farà la sua passerella accompagnato da un brano ironico che verrà scelto proprio dall’opinionista. Una scena che divertirà tutti in studio nella puntata di oggi. Intanto Vincenza, dopo la frequentazione poco produttiva con Bruno, accoglierà in studio un nuovo cavaliere arrivato per conoscerla e deciderà di tenerlo. La dama sembrerà colpita dai modi di fare del nuovo arrivato, la conoscenza andrà a buon fine questa volta?