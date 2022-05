Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano mette spalle al muro Riccardo

Ida Platano viene allo scoperto con il cavaliere: le ultime anticipazioni

Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. E ovviamente il portale Isa e Chia ha da poco pubblicato le anticipazioni. Cos’è successo? Ampio spazio è stato dedicato alla dama di origini bresciane e a Riccardo Guarnieri. In questa occasione proprio la popolare dama ha messo spalle al muro il cavaliere, asserendo di volerci riprovare. Difatti quest’ultima, dopo averci ballato, ha espresso tutto il proprio interesse. Ovviamente a quel punto tutto lo studio ha chiesto all’uomo di rispondere, ma purtroppo ha preferito tergiversare facendo andare su tutte le furie Ida.

Anticipazioni Uomini e Donne, la dama esce dallo studio: Riccardo Guarnieri le chiede di andare a cena insieme

Ida Platano, vedendo il cavaliere così indeciso, è scoppiata a piangere ed ha abbandonato lo studio. Ovviamente l’uomo, come riportato sempre dal blog Isa e Chia, l’ha seguita per chiarirsi. Un volta tornati in studio il cavaliere ha finalmente voluto giocare a carte scoperte chiedendo ufficialmente alla dama, sempre molto attiva su instagram, di uscire a cena una volta finita questa registrazione. E quest’ultima ha accettato di buon grado. Potrebbe esserci davvero un ritorno di fiamma tra i due? Questa cena li aiuterà meglio a capire i loro sentimenti?

UeD: la popolare dama chiude la conoscenza con un cavaliere

In base alle anticipazioni sulla puntata registrata del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi riportate dal portale Isa e Chia ampio spazio è stato poi dedicato anche a Gemma Galgani. Difatti quest’ultima è uscita in questi giorni con il cavaliere Maurizio. Tuttavia la dama ha capito fin da subito che tra loro non sarebbe potuto nascere niente se non una bella amicizia. Per tale ragione ha rivelato alla conduttrice e agli spettatori in studio di voler porre fine a questa frequentazione. C’è poi stata la sfilata dei cavalieri dedicata all’arte della seduzione. E sono stati tanti ad aver accettato questa sfida, tra i quali anche Riccardo Guarnieri. La suddetta sfilata è stata vinta dal signor Alessandro, che ha avuto una vera e propria standing ovation dal pubblico in studio.