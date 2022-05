Uomini e Donne anticipazioni, ritorno inaspettato oggi: coppia annuncia che…

Anticipazioni puntata 13 maggio, tornano Isabella Ricci e Fabio Mantovani: l’annuncio inaspettato

Si chiuderà con un colpo di scena la settimana a Uomini e Donne. A partire dalle 14.45 ci sarà una nuova puntata del talk dei sentimenti Mediaset che si avvicina a grandi passi verso la fine della stagione e sarà centrato oggi sul segmento senior della trasmissione. Luca Salatino e Veronica Rimondi saranno assenti oggi in studio, mentre ci sarà un gradito ritorno. Maria De Filippi accoglierà Isabella e Fabio. Gli ex protagonisti del trono over si sono innamorati nel salotto rosa di Canale5 e, dopo la decisione di lasciare la trasmissione, erano tornati a inizio stagione per raccontare che la loro relazione proseguiva nel migliore dei modi. Oggi la coppia farà un altro annuncio: presto convolerà a nozze! Una notizia già anticipata sul magazine della trasmissione, che oggi verrà ufficializzata e svelata davanti a milioni di telespettatori e verrà accolta con grande entusiasmo in studio. Non mancheranno però le frecciate di Tina Cipollari per Gemma Galgani che non ha mai sopportato l’ex indossatrice. Come reagirà la dama di Torino al lieto annuncio di oggi pomeriggio?



Colpo di scena a Uomini e Donne: una coppia chiude definitivamente. Succederà nella puntata di oggi

Oltre alle nozze di Isabella e Fabio che oggi, oltre al lieto annuncio, sveleranno la data dell’evento e faranno i loro inviti, la puntata del 13 maggio vedrà al centro dello studio anche Pinuccia e Alessandro. La coppia, che aveva interrotto la conoscenza nei mesi scorsi per volere di lui, ha ripreso a sentirsi in settimana. Oggi la dama, che lo aveva già messo alle strette, ammetterà di non aver mai dimenticato il cavaliere e che vorrebbe che, oltre all’amicizia, tra loro ci sia uno scambio di coccole. La risposta del novantenne però spiazzerà la dama di Vigevano. Ribadirà di non voler andare oltre, ma di preservare soltanto l’amicizia. Le discussioni avute con la donna nelle scorse settimane infatti gli avrebbero fatto capire di essere poco compatibili caratterialmente.

Anticipazioni puntata di oggi: arriva un nuovo spasimante per una dama

Intanto se Gemma Galgani continuerà ad essere sola, Vincenza a Uomini e Donne sarà circondata da spasimanti. Oggi in studio arriverà un signore che racconterà di essere rimasto piacevolmente colpito dalla dama guardandola da casa, al punto da provare a corteggiarla nel programma di Canale5. Parole che sembreranno convincere quest’ultima che deciderà di tenerlo e iniziare una nuova conoscenza.