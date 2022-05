Uomini e Donne, Pinuccia mette alle strette Alessandro: “Dimmi la verità!”

Lo sfogo della dama del trono over: “Soffro da morire. Ho voglia di andare a casa”

Nella nuova puntata del dating show condotto da Maria De Filippi, una dama ha messo alle strette un cavaliere. Pinuccia Della Giovanna ha invitato Alessandro Rausa a essere sincero una volta per tutte, per la precisione a dirle se è ancora interessato a lei oppure no. Prima però quest’ultimo ha ascoltato uno sfogo che la ex infermiera ha avuto dietro le quinte del programma:

“Siamo stati sei mesi insieme. Io volevo che mi spiegava le cose come stanno. Io soffro da morire. Ho così voglia di andare a casa, mi ha preso in giro, è un ciarlatano, non è un uomo serio”.

Tina Cipollari non ne può più di Pinuccia: “Sono sei mesi che dice la stessa cosa”

Pinuccia Della Giovanna è ancora sofferente, per il fatto che la sua conoscenza con Alessandro Rausa sia giunta al termine. Quest’ultimo dopo aver visto una clip in cui la dama si è lasciata andare alle lacrime ha affermato: “Stamattina mi ha anche telefonato e non mi ha detto nulla di questo fatto”. Non appena ha fatto il suo ingresso in studio l’ex infermiera si è sfogata: “Lo sai che ti voglio bene e mi fai soffrire molto”. Il cavaliere dopo aver ricevuto una lettera dalla stessa ha risposto: “Perchè la devi guastare questa amicizia”. La dama ha aggiunto: “Sono sempre sola, sono venuta qua a Roma per trovare l’amore, mi sono affezionata a te”. La conduttrice ha fatto capire al cavaliere il motivo per cui la dama è rimasta delusa: “Lei ha perso un po’ la ragione, in quel momento sul treno lei pensa alla mortificazione, se la prende con te, tu gli hai detto i tuoi figli non ci hanno pensato, lei si offende e quindi poi ti tratta male”. La risposta dell’ex sarto è stata: “Quando nominavo i suoi figli apriti cielo”, venendo interrotto dalla dama: “Quando ti ho chiesto scusa eri nervoso, io avevo l’anniversario della morte di mio marito. Cosa decidi di fare, voglio sentire la verità davanti a tutti. Abbiamo sbagliato tutti e due, non mi vuoi più almeno mi metto il cuore in pace”. Tina Cipollari si è lamentata della protagonista del trono over: “Questo chiarimento è stato fatto, sono sei mesi che dice la stessa cosa“.

Uomini e Donne, Alessandro ripreso da Gianni Sperti: “Secondo me deve chiudere e basta”

Il cavaliere quando la dama gli ha chiesto delucidazioni ha sottolineato: “Ancora mi sento male per il fatto che è successo prima”. Gianni Sperti l’ha ripreso: “Secondo me deve chiudere e basta, lei vuole di più, ti sei arrabbiato per quel motivo oppure non ti piace più?”. L’ex infermiera che di recente è stata in imbarazzo ha continuato a far capire di voler frequentare di nuovo il 91enne: “Abbiamo fatto tante cose belle, te le dimentichi? Il tuo cuore cosa dice?”.