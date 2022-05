Uomini e Donne: prolungamento in vista per Maria De Filippi? L’indiscrezione

Uomini e Donne non finisce più il 27 maggio? L’ultimo rumor sul dating show

Tra poco andrà in onda una nuova puntata del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Ed in base alle anticipazioni anche oggi le polemiche saranno all’ordine del giorno. Ma non è finita qua perchè proprio poco fa l’informatissima fanpage instagram Uominiedonneclassicoeover ha rivelato di essere venuto a conoscenza che il dating show potrebbe non terminare la sua stagione Tv venerdì 27 maggio, come precedentemente stabilito. Difatti pare che l’Azienda Privata di Cologno Monzese stia pensando seriamente di prolungare la messa in onda del programma almeno per un’altra settimana:

“C’è la possibilità che Uomini e Donne prolunghi la messa in onda e quindi che non finisca più il 27 maggio…”

Ovviamente la fanpage ha tenuto a precisare che al momento non c’è ancora nulla di certo: “Vi aggiornerò…”

Registrazioni nuove puntate del dating show di Maria De Filippi: ecco quando sono previste

Successivamente la fanpage instagram UominieDonneClassicoeOver ha anche rivelato ai suoi tantissimi follower che questa settimana sono previste due nuove registrazioni di Uomini e Donne. Andando nel dettaglio il programma dovrebbe essere registrato mercoledì e giovedì: “Ecco quando ci saranno le prossime registrazioni…” E ovviamente queste sono registrazioni molto attese dai tanti telespettatori del programma quotidiano di Canale 5, nella cui puntata di oggi Gemma avrà brutte notizie, soprattutto per capire le nuove mosse dei tronisti e per sapere come sarà andata la cena tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Luca Salatino pronto a fare la sua scelta? Le ultime anticipazioni

C’è inoltre da segnalare che sono in tanti sui social a credere che il tronista di Uomini e Donne sceglierà nelle prossime registrazioni la ragazza con cui stare fuori dal programma. Difatti quest’ultimo è ormai mesi che conosce le sue corteggiatrici, e sicuramente avrà le idee abbastanza chiare su chi vuole al suo fianco nella vita di tutti i giorni. Nelle prossime registrazioni verrà dedicato anche ampio spazio ai protagonisti del Trono Over, visto ciò che è successo negli ultimi giorni. E chissà se ci sarà anche un clamoroso ritorno di fiamma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.