Uomini e Donne oggi, brutto colpo per Gemma: una notizia la sconvolge

Puntata 16 maggio, una coppia annuncia il matrimonio: Gemma Galgani spiazzata

Si avvicina al finale di stagione Uomini e Donne che tra qualche settimana saluterà il pubblico di Canale5 per la pausa estiva, pronto a tornare nel day time pomeridiano a settembre con nuovi protagonisti e storie da raccontare. Proprio in previsione del termine della trasmissione, Maria De Filippi inviterà in studio le coppie che si sono formate all’interno del suo salotto rosa, a partire da da Isabella Ricci e Fabio Mantovani. I due non solo racconteranno che la loro relazione prosegue a gonfie vele, ma annunceranno in tv il loro imminente matrimonio e, molto probabilmente, sveleranno la data. Per la dama di Torino sarà una batosta, considerata l’antipatia che la legava a Isabella e il fatto che la rivale in pochi mesi è riuscita nello scopo di trovare l’amore.



Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi: Luca Salatino bacia solo una corteggiatrice

Oltre alla reazione di Gemma Galgani all’imminente matrimonio di Isabella e Fabio, oggi in puntata potrebbero tornare protagonisti anche i due tronisti, prossimi ormai alla scelta. Il romano in particolare si concentrerà su Soraia e Lilli e in puntata verranno mostrate le due esterne del ragazzo. A quanto pare però bacerà soltanto una delle sue spasimanti, che sembrerebbe essere proprio Lilli. Segno che sarà lei la scelta? Non è escluso però che Soraia si sia di nuovo rifiutata di baciare il ragazzo, dopo essere rimasta delusa nelle scorse settimane dal suo avvicinamento ad Aurora e dalle attenzioni riservate a Lilli.

Anticipazioni Uomini e Donne, tronista pensa ancora a un corteggiatore: supererà i suoi dubbi?

Intanto presto oltre a Luca Salatino tornerà protagonista in studio la 26enne di Ferrara che sarà divisa tra Federico, Andrea e Matteo. A quanto pare sarà quest’ultimo a destabilizzarla di più. Nonostante l’attrazione fisica, infatti il veneziano continuerà a non convincere la ragazza che già nella scorsa puntata aveva manifestato i suoi dubbi. Resta il fatto che al momento il suo preferito sembrerebbe essere proprio il corteggiatore veneto, riuscirà a conquistare la fiducia della tronista? L’appuntamento perciò con la nuova puntata del dating show di Canale5 è per oggi pomeriggio a partire dalle 14.45.