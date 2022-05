Anticipazioni Uomini e Donne, Veronica Rimondi ha scelto oggi: ecco chi

Uomini e Donne anticipazioni: la tronista ha fatto oggi la sua scelta

Oggi è stata registrata l’ultima puntata del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi di questa stagione Tv. Era una puntata particolarmente attesa perchè Veronica Rimondi avrebbe fatto la sua scelta. E così è stato. Difatti giusto poco fa l’informatissima fanpage instagram Uominiedonneclassicoeover ha rivelato che la ragazza alla fine ha deciso di uscire da quello studio mano nella mano con Matteo Farnea, il quale ha ovviamente detto sì. Non resta a questo punto che farle i migliori auguri, nella speranza che sia l’uomo della sua vita.

Veronica Rimondi ha scelto Matteo Farnea: le anticipazioni del dating show

La scelta della tronista di Uomini e Donne non ha certo sorpreso i numerosi telespettatori. Difatti la ragazza, fin dal primo momento in cui il giovane corteggiatore ha messo piede nello studio del dating show di Maria De Filippi, ha subito rivelato di provare un vero interesse nei suoi confronti, soprattutto perchè ha sempre avuto modi molto carini per corteggiarla. Non è dato sapere come hanno reagito gli altri due corteggiatori, che purtroppo non sono stati scelti dalla tronista di Maria De Filippi, la quale giorni fa ha baciato Matteo. E già questo bacio ha fatto molto arrabbiare gli altri due spasimanti. Ovviamente nella registrazione di oggi ampio spazio è stato dedicato anche ai protagonisti Over, tra i quali Riccardo Guarnieri ed ida Platano

Uomini e Donne: ecco quando andrà in onda l’ultima puntata di questa stagione Tv

Sempre la fanpage instagram Uominiedonneclassicoeover ha poi rivelato quando andrà in onda l’ultima puntata del popolare dating show di Maria De Filippi. In pratica il programma si fermerà per le vacanze estive venerdì 3 giugno e non più il 27 maggio, come previsto inizialmente. Probabilmente Mediaset ha deciso di prolungare il programma per un’altra settimana, visto il grandissimo successo di ascolti ottenuto da quest’ultima edizione in cui le polemiche, i colpi di scena e i grandi amori sono stati all’ordine del giorno. Si segnala inoltre che al posto del programma andrà in onda una nuova soap opera che terrà per tutta l’estate compagnia ai telespettatori.