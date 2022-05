Uomini e Donne, Veronica Rimondi delusa da Matteo: “Mi aspettavo di più”

Matteo Farnea si difende dopo essere stato criticato dalla tronista: “Sono molto sincero”

Veronica Rimondi dopo aver discusso con un cavaliere del trono over, oggi si è lamentata dell’atteggiamento di Matteo Farnea. La tronista non ha nascosto di essere rimasta delusa dal suo corteggiatore, che l’ha colpita sin dalla prima esterna: “Rimane forma e poca sostanza, io non riesco a leggerti e a conoscerti, ho bisogno che tu faccia dieci passi nei miei confronti e tu faccia capire che ti piaccio. E’ molto banale. Non mi trasmetti nulla di che”. Il 25enne si è giustificato: “Mi piaci, non è che ci vuole una laurea, esteticamente e la tua personalità. Sei te che non lo senti forse. Io sono molto sincero“.



Tina Cipollari riprende Veronica e un corteggiatore: “Non vi state conoscendo in discoteca”

La tronista ha cambiato idea su Matteo Farnea, uno dei suoi corteggiatori che senza ombra di dubbio ha catturato la sua attenzione per la sua bellezza. Veronica Rimondi dopo che è stata trasmessa la clip della nuova esterna fatta con il suo corteggiatore gli ha detto: “Te lo dico da delusa, mi aspettavo di più rispetto a quello che avevi mostrato, siamo rimasti in un punto inutile, hai un modo molto arrendevole“. Dopo che il 25enne su invito della conduttrice ha spiegato cosa le piace di lei, la tronista ha risposto: “Sulle basi di cosa, non si sente, non lo percepisco. Vorrei che lui si riuscisse ad aprire di più”. Maria De Filippi che sempre nella puntata di Uomini e Donne di oggi si è arrabbiata, si è rivolta nuovamente al corteggiatore dicendogli per quale motivo la 26enne è rimasta delusa: “Lei sta dicendo ho paura che non ti piaccio, se ti faccio questo discorso dovresti essere al settimo cielo e la risposta ce la metterò tutta”. Intanto la tronista alla domanda di Andrea: “Esteticamente ti piace più lui?” ha risposto: “Si certo non l’ho mai nascosto”. Il corteggiatore che viene da Venezia ha fatto sapere di averle scritto una cosa per cercare di aprirsi, e non appena ha specificato che dovrà leggerla soltanto lei è intervenuto Gianni Sperti: “Che ci stiamo a fare qua noi? Perchè questa lettera privata? Ti vergogni di quello che hai scritto?”. Anche Tina Cipollari si è lamentata: “Non vi state conoscendo in discoteca per i fatti vostri”.

Luca Salatino si sfoga: “Inizio ad andare verso un punto del percorso che è difficile”

Luca Salatino è stato deluso dopo l’esterna con Soraia: “Non è solo il bacio, non ho fatto ne un passo avanti e indietro”. La replica della sua corteggiatrice è stata: “Ma secondo te non avevo voglia di baciarti? Sarei stata finta perchè sono successe delle cose, un po’ di fastidio lo provo e grazie al cielo che sono rimasta seduta in quella sedia, fosse stata un’altra se ne sarebbe andata”. Il tronista ha continuato il suo sfogo: “Inizio ad andare verso un punto del percorso che è difficile, l’ho percepita diversa da come è sempre stata”.