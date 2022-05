Uomini e Donne, Armando Incarnato demolito da un’ex dama: “Soggetto inutile”

Barbara De Santi si schiera dalla parte di Isabella Ricci e attacca il cavaliere napoletano: “Invidioso”

Nel corso della puntata del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi andata in onda ieri, hanno fatto il loro ingresso in studio Isabella Ricci e Fabio Mantovani per annunciare le loro nozze. A criticare la ex dama ci ha pensato Armando Incarnato, dopo essere stato tirato in ballo da Tina Cipollari. Le parole che il cavaliere napoletano ha rivolto all’imprenditrice originaria di Roma non sono piaciute per niente all’ex dama Barbara De Santi, dato che l’ha attaccato tramite un post pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram, visto che dopo aver elogiato la donna riferendosi a lui ha aggiunto:

“Ignorante, invidioso, inutile soggetto, che non merita nemmeno di essere menzionato per nome”.

La promessa sposa di Fabio Mantovani elogiata da un’ex dama: “Le tue parole mi hanno alleggerita”

Finalmente ieri i telespettatori hanno visto l’ospitata di Isabella Ricci e Fabio Mantovani a Uomini e Donne, una coppia nata nel seguitissimo programma pomeridiano di Canale 5. Armando Incarnato che ha sempre litigato con la ex dama ha fatto sapere di avere lo stesso parere su di lei, dato che parecchio furioso le ha detto: “Io resto dalla mia idea, aver trovato l’amore non significa che non avesse voglia di visibilità. Quando è uscita da qui ha sporcato tutto il programma, ha parlato male di tutti, di Gemma, di Gianni e di me”. La donna originaria si è difesa: “A me spiace che in un momento felice quelli che stanno qui intorno non gioiscono con noi, l’obiettivo di questo programma è quello di creare coppie, sono stata tantissimo criticata da molti personaggi”. Barbara De Santi, nota dal pubblico per essere una ex dama del trono over, si è complimentata con l’imprenditrice:

“Grazie per avermi nuovamente positivamente emozionato, grazie perchè le tue parole mi hanno alleggerita la grande rabbia nel sentire le parole urlate da quel cafone”.

Inoltre un elogio alla coppia: “Siete motivo di tanta stima e ammirazione. Vi adoro”.

Fabio Nova, frecciata dalla ex protagonista del trono over: “Ma si può andare in tv così?”

Intanto l’ex protagonista del trono over sempre nelle scorse ore ha criticato il nuovo nemico di Tina Cipollari, cioè il cavaliere Fabio Nova, con cui l’opinionista ha avuto dei diverbi abbastanza accesi di recente. Il cavaliere che è tornato a parlare del suo lavoro da fotografo nel programma condotto da Maria De Filippi, ha ricevuto una chiara frecciata dalla ex dama che svolge la professione di insegnante: “Ma si può andare in tv con le scarpe così malconce e sporche?”.