UeD, Biagio Di Maro preso di mira da un’ex dama: “Bugiardo, ha una doppia vita”

Uomini e Donne, Elena Scielzo asfalta un cavaliere: “E’ solo un bugiardo”

Oggi l’ex dama del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha rilasciato una lunga intervista a Fralof su PiùDonna.it. Ed in questa occasione non ha certo speso parole al miele nei confronti del cavaliere con cui è uscita un paio di volte, Biagio Di Maro. Cosa ha detto? Fralof le ha chiesto il motivo per cui è finita la frequentazione dopo che all’inizio sembrava che le cose andassero bene. E quest’ultima ha subito risposto in maniera netta e decisa, arrivando a dare del bugiardo al cavaliere:

“Sono uscita con Biagio, ma molto presto mi sono accorta che era un gran bugiardo. E poi eravamo due persone completamente diverse…”

Biagio Di Maro e l’affondo dell’ex dama: “Penso abbia una doppia vita”

Elena Scielzo, sempre in questa intervista a Fralof su PiùDonna.it, ha poi lanciato una pesante accusa nei confronti del cavaliere di origini napoletane di Uomini e Donne. Difatti la ex dama non ha nascosto di credere che il protagonista del dating show, il quale è stato difeso da Armando Incarnato venerdì scorso in puntata, abbia addirittura una doppia vita e che sarebbe in studio non certo per cercare l’amore, bensì per ottenere popolarità e visibilità:

“Sono certa che sia lui che Armando abbiano la doppia vita…Credo che Biagio non sia li per cercare l’amore, vuole solo pubblicità…”

La signora ha poi dichiarato che l’uomo avrebbe mentito anche sul lavoro che fa: “Dice di essere comproprietario di un caseificio…Anche questa è una bugia, perché fa l’escavatorista e consegna mozzarelle…”

Gianni Sperti delude l’ex dama di Uomini e Donne: “Va molto a simpatia”

Fralof su PiùDonna.it ha poi chiesto ad Elena Scielzo di esprimere una sua opinione sugli opinionisti di Uomini e Donne. E se su Tina Cipollari non ha nascosto di esserci rimasta assai male per via dei suoi attacchi, visto che ha sempre nutrito la massima stima nei suoi confronti, sull’altro opinionista invece non ha affatto speso parole al miele:

“Va molto a simpatia ed antipatia, lui stravede per Ida…A lui piacciono quelle che piangono sempre, perché pensa che le lacrime siano sinonimo di sincerità…”

Per tale ragione l’ex dama ha dichiarato che mai sarebbe potuta entrare nelle sue grazie: “Sono troppo viscerale…”