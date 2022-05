Uomini e Donne, Biagio sotto accusa: “Mi hai minacciato!”, sfogo di Alessandro

Uomini e Donne, il giovane cavaliere e l’accusa choc a Biagio: “Sono molto amareggiato”

Maria De Filippi ha iniziato la puntata di oggi del dating show chiamando al centro dello studio Alessandro Vicinanza, il quale ha aggiornato gli spettatori sulla sua frequentazione con Ilaria. Successivamente la conduttrice ha anche rivelato al cavaliere che è venuta una dama per conoscerlo. E quest’ultimo ha accettato di farla entrare in studio, anche se dopo la presentazione l’ha liquidata senza troppi convenevoli. Ma non è finita qua perchè da lì a poco è scoppiato un vero e proprio caos. Cos’è successo? In pratica il ragazzo ha rivelato che nella scorsa registrazione sarebbe stato minacciato dal cavaliere napoletano:

“Devo fare una precisazione…La scorsa registrazione me ne sono andato via amareggiato perchè Biagio mi ha minacciato asserendo che me le avrebbe suonate…”

Biagio Di Maro mette in difficoltà il cavaliere: “Tu ti sei messo d’accordo con Franco”

Ovviamente il cavaliere di Uomini e Donne ha subito preso la parola respingendo al mittente tali accuse. Successivamente Biagio, che ieri è stato rimproverato da Maria De Filippi, ha anche tentato di mettere in difficoltà il rivale, asserendo che si sarebbe messo d’accordo con un altro cavaliere per portarlo a Salerno, così da fargli conoscere sua zia: “Tu devi stare zitto…Hai fatto questo accordo…” Il giovane protagonista del dating ha però subito controbattuto, continuando a dire che solitamente ha un atteggiamento aggressivo:

“Tu mi hai guardato e mi hai detto ‘stai zitto perchè ce ne sono pure per te’…Sei un uomo di bassa lega…”

Tuttavia il cavaliere partenopeo si è subito difeso asserendo di aver semplicemente risposto ad una sua provocazione.

Armando Incarnato interviene: “Basta parlare solo tu, c’è un uomo che mi sta insultando”

Ha poi preso la parola l’altro cavaliere, il quale ha dapprima chiesto la gentilezza a Alessandro Vicinanza di zittirsi un attimo, e successivamente ha rivelato a Maria De Filippi che Franco continua ad insultarlo da almeno mezz’ora. A quel punto la De Filippi ha preso la situazione in mano decidendo di dividere i due. Difatti la conduttrice ha chiesto ad un altro cavaliere di mettersi al posto di Armando e di cedergli quindi ila sua poltroncina. Insomma anche in quest’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne le polemiche non sono affatto mancate