Maria De Filippi rimprovera Biagio: “Non si prende in giro una donna!”

Il cavaliere chiude una conoscenza: la conduttrice interviene in difesa della dama

Oggi nel dating show pomeridiano di Canale 5, Biagio Di Maro ha deciso di interrompere la conoscenza di Sylviane. A intervenire in difesa della dama ci ha pensato Maria De Filippi, dato che ha rimproverato il cavaliere dicendogli: “Io penso che non sia una sconfitta non interessare a un uomo più di tanto, quando lui dice tu sei avanti è come dire tu non mi interessi più di tanto. Non si prende in giro una donna così!“.

Gianni Sperti attacca il protagonista del trovo over: “Ecco perchè dice le bugie”

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, Biagio Di Maro e Sylviane si sono seduti nuovamente al centro dello studio. Il cavaliere ha affermato: “Un pochino mi aveva colpito, mi ha lasciato una lettera, ho frenato un pochino nei messaggi”. La conduttrice ha chiesto delucidazioni al cavaliere: “Da quanto io so in qualche modo lui ha frenato tutto giusto? Perchè questa retromarcia?”. A questo punto ha rotto il silenzio la dama: “Ognuno di noi è fatto a proprio modo, volevo vedere fino a che punto arrivavi, dicevi che sei una persona premurosa, non l’hai dimostrato, io lascio la libertà alle persone sono una persona tranquillissima, tante volte bisogna essere un po’ più forti e pretendere di più”. A criticare il protagonista del trono over ci ha pensato Gianni Sperti: “E’ bugiardo, dice le bugie per portare avanti una storia finita”. Il cavaliere si è giustificato: “Mi sono comportato male? Assolutamente, tu eri un pochino più avanti di me, avevi più voglia di vedermi, forse è passato un messaggio diverso, io dicevo sono più fermo tu sei più avanti”. La replica della dama è stata: “Ti stai contraddicendo, io avevo capito che mi avevi detto sei avanti nella vita, io Maria la ammiro tantissimo, tengo molto al suo giudizio, lei indovina sempre. Sei bugiardo hanno ragione loro”.

Gemma Galgani delusa dall’atteggiamento di Biagio Di Maro: “Hai perso l’umanità”

Dopo che il cavaliere ha precisato che sarebbe inutile per lui continuare a conoscere la dama, è stato ripreso da Maria De Filippi che nei giorni scorsi ha fatto una proposta choc a un cavaliere: “Non conta soltanto il letto nella vita, non ci stai con una donna abbracciato per poi dirle il giorno dopo tu sei più avanti, non hai 16 anni, in quella stanza non ci vai, perchè questo è il risultato”. Il 53enne ha ricevuto anche una critica da Gemma Galgani, che non ha nascosto la sua delusione: