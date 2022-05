UeD, Maria De Filippi fa una proposta choc a Gianluca: “Usciresti con me?”

Maria De Filippi mette in difficoltà il cavaliere di Uomini e Donne: la proposta choc

E’ terminata poco fa anche questa nuova puntata del dating show quotidiano di Canale 5. La puntata è iniziata con Pinuccia e Alessandro al centro dello studio, i quali dopo un serrato confronto hanno deciso di uscire nuovamente insieme. Successivamente la conduttrice ha chiamato Gianluca e le tre dame che sta frequentando adesso, tra cui Sara. Proprio con quest’ultima è venuto fuori il problema dell’età. E a quel punto la presentatrice, avendo più o meno gli stessi anni della dama, è intervenuta per metterlo nuovamente spalle al muro: “Tu ci usciresti con me?” E l’uomo ha risposto affermativamente. Peccato che la conduttrice gli abbia poi svelato l’età: “Guarda che ho 60 anni compiuti…”

Uomini e Donne, Gianluca al centro delle polemiche: la frecciata velenosa della conduttrice

Successivamente Maria De Filippi, visibilmente indispettita, ha colto la palla al balzo per sferrare una bella frecciata velenosa al cavaliere, che ovviamente è rimasto senza parole: “Probabilmente la differenza tra me e Sara sono i soldi…” Il cavaliere, che anche giorni fa è stato messo spalle al muro, ha però subito risposto alla conduttrice di non avere il minimo interesse a trovare una donna con i soldi, anche perchè ha un lavoro stabile: “Però te al contrario di Sara ti porti meglio fisicamente gli anni…”

UeD, la conduttrice ironizza con Sara: “Dobbiamo fare più ginnastica”

Maria De Filippi si è poi rivolta alla dama consigliandole ironicamente di fare più ginnastica, visto il tenore della risposta che ha dato poco fa il cavaliere Gianluca: “Hai capito? Dobbiamo fare più ginnastica insomma…” E la dama ci ha riso su proponendo alla conduttrice di andare insieme in palestra. Alla fine l’uomo è comunque rimasto con un pungo di mosche in mano perchè tutte e tre le dame si sono alzate e sono tornate al loro posto. Difatti le donne hanno dichiarato che il cavaliere sarebbe un po’ troppo bugiardo, e quindi non hanno manifestato l’intenzione di continuare a conoscerlo. Arriveranno altre dame in studio per lui? Chissà, intanto è certo che dal momento in cui ha messo piede nel programma ha fatto diverse gaffe.