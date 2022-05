Uomini e Donne, cavaliere smascherato in diretta: una segnalazione lo inchioda!

Gianluca messo spalle al muro da una telespettatrice: arriva la segnalazione

E’ finita anche quest’ultima puntata di Uomini e Donne, e le polemiche non sono mancate. Cos’è successo stavolta? A inizio puntata Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio il popolare cavaliere, sul quale è arrivata una segnalazione. Difatti una telespettatrice lo avrebbe visto giorni fa baciarsi appassionatamente con una donna in un noto ristorante. Quest’ultima è poi intervenuta telefonicamente, fornendo dettagli:

“Lui era con una donna abbastanza giovane e si sono scambiati un bacio che tutto era tranne amichevole…Era un bacio non molto bello da vedere onestamente…”

Uomini e Donne, il cavaliere si difende: “Non è vero assolutamente”

Successivamente Gianluca ha confermato di essere andato a un ristorante a Tortona, ma di non essere stato in compagnia di nessuna donna giovane: “Stavo con mio cugino, sua moglie e la loro figlia…Era il compleanno di mio cugino…” Il cavaliere ha quindi escluso a priori di aver baciato qualcuna: “Questi baci non ci sono mai stati…Assolutamente no…” L’uomo, che giorni fa ha fatto arrabbiare Maria De Filippi, ha poi chiesto gentilmente alla redazione di telefonare a questo ristorante per chiedere se è vero o meno che avrebbe baciato una donna. Tuttavia Tina Cipollari ha subito dichiarato di non credere all’uomo perchè questa ragazza che ha fatto la segnalazione ha dato troppi dettagli. Il cavaliere è però rimasto fermo sulle sue posizioni, continuando a dire di non aver baciato nessuna donna.

Maria De Filippi rimanda al posto il cavaliere: “E’ la tua parola contro la sua”

E’ poi intervenuta la conduttrice di Uomini e Donne per mettere un punto a questa faccenda. Difatti la presentatrice ha rimandato al posto il cavaliere, asserendo che tanto è la sua parola contro quella di questa ragazza che ha fatto questa segnalazione. Tuttavia quest’ultima ha però colto la palla al balzo per mettere in guardia Gianluca, non facendo mistero che se dovessero arrivare altre segnalazioni sul suo conto sarebbe sicuramente un po’ strano: “Se a questa ragazza se ne aggiungono delle altre ovviamente è un po’ strano, capisci?” Avrà detto la verità oppure avrà mentito? I social non hanno dubbi: non avrebbe detto la verità.