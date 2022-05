UeD, Maria De Filippi mette spalle al muro un cavaliere: “Dì la verità”

Uomini e Donne, Gianluca ha dubbi sulla dama: “Ho paura dell’età”

E’ appena finita una nuova puntata del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. E sul finire della puntata ha chiamato al centro dello studio la dama Sara e il cavaliere che sta frequentando attualmente. In questa occasione l’uomo non ha nascosto di provare interesse nei confronti di quest’ultima, aggiungendo però che c’è un piccolo problema. Quale? La differenza di età tra loro. Tuttavia il cavaliere ha comunque tenuto a precisare di essere attratto da lei. Motivo per cui ha deciso di continuare la frequentazione. Tina Cipollari però è andata subito all’attacco, non facendo mistero di credere che sia inutile che continui a frequentarla perchè l’età certo non cambierà con il tempo.

Maria De Filippi non ci sta e critica duramente il cavaliere: “Devi dire la verità”

E’ poi intervenuta la conduttrice di Uomini e Donne, la quale non ha nascosto tutte le sue perplessità nei confronti di Gianluca. Difatti secondo quest’ultima dovrebbe dire la verità dei fatti alla dama Sara, invece di stare lì a parlare di presunte paure o dubbi inesistenti:

“Un uomo e una donna, arrivati ad un’eta all’anagrafe superiore ai 18 anni, dovrebbero dire le cose come stanno…Dovresti dirle che molto probabilmente una storia con lei non hai intenzione di farla per la sua età…”

Insomma la presentatrice, che giorni fa è rimasta spiazzata da Gemma Galgani dopo aver preso la decisione di continuare a conoscere il suo spasimante, ha fatto capire che il cavaliere dovrebbe essere molto più onesto con la donna, invece di accampare scuse.

UeD, il cavaliere messo alle strette dalla conduttrice: “Usciresti con Gloria?”

Successivamente Maria De Filippi ha anche rivelato di essere venuta a conoscenza che il cavaliere Gianluca in questi giorni ha dato il numero a Gloria, che sicuramente è molto più giovane della dama che sta frequentando. E ha quindi colto subito l’occasione per fargli una domanda provocatoria: “Se stasera Gloria ti avesse chiesto di uscire cosa avresti risposto?” Quest’ultimo, senza pensarci due volte, ha subito dichiarato che ci sarebbe uscito volentieri gelando l’altra dama, che non ha potuto far altro che tornare al suo posto con la ‘coda tra le gambe’. E con quest’ultima ammissione la loro frequentazione è finita qua.